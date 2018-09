Uruguay con Suárez de goleador fue superior a un México poco inspirado

Houston, 7 sep (EFE).- Las selecciones de Uruguay y México comenzaron en Houston el nuevo proyecto de trabajo de cara al Mundial de Qatar 2022 y lo hicieron con un amistoso disputado en el NRG Stadium, donde el equipo suramericano goleó por 1-4 al “Tri” con el delantero del FC Barcelona, Luis Suárez, como gran figura que marcó dos goles.

El encuentro disputado en el NRG Stadium de Houston dejó toda una exhibición de eficacia goleadora de Uruguay ante una selección de México, que de nuevo fue el querer y no poder, esta vez ya sin el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, y tener en el banquillo de forma interina a Ricardo “Tuca” Ferretti.

Durante los primeros minutos parecía que el encuentro iba a ser muy parejo; sin embargo, conforme avanzaban los minutos la falta de conexión por parte de México se hizo notar, en parte por la presencia en el banquillo de Ferretti y también de nuevos jugadores que se han incorporado de cara al próximo proyecto mundialista.

Con este panorama, Uruguay poco a poco fue encontrando el ritmo de juego y antes que llegasen los goles de Suárez, al minuto 21, se dio el primero de Uruguay por conducto de José María Giménez durante una jugada a balón parado. Urretaviscaya mandó centro al corazón del área que remató el jugador del Atlético de Madrid.

Luego llegaría la gran labor ofensiva de Suárez, y el arquero Fernando Muslera también protagonizó una brillante actuación que impidió que México pudiese haber conseguido algún gol más.

La primera ventaja a Uruguay le duró poco porque México empató a los 25 minutos por mediación del delantero Raúl Alonso Jiménez al marcar de tiro penal con que fue castigado el equipo Uruguayo.

Sin embargo, a los 31 comenzaba la cuenta personal de Suárez que marcó el 2-1 de tiro libre y de pierna derecha donde el arquero mexicano Guillermo Ochoa no pudo hacer nada tras la gran definición del delantero del FC Barcelona.

Antes que concluyese la primera parte, a los 40 minutos, de nuevo Suárez logró el doblete y el 1-3 parcial al marca a lo Panenka un tiro penal y poner el resultado parcial con el que se llegó al descanso.

Suárez había sido el que provocó el derribo dentro del área que le hizo el defensa de México Jesús Angulo.

Ya en la segunda parte, a los 58 minutos, sería Gastón Pereiro, tras un gran servicio de rabona de Suárez, el que rematase de cabeza el cuarto y definitivo gol de Uruguay y del partido (1-4).

México estuvo cerca de anotar en varias ocasiones, pero las atinadas intervenciones de Muslera lo evitaron al desviar peligrosos remates de Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Víctor Guzmán, que hicieron un gran esfuerzo físico.

La más clara fue la que tuvo Raúl Jiménez cuando al minuto 75 el jugador del Wolverhampton falló por primera vez en un partido oficial un tiro desde los once pasos.

Jiménez ya había fallado uno con su actual equipo, pero, no en un partido oficial.

El partido de ambas selecciones fue el primero desde que finalizó el pasado Mundial de Rusia, donde México quedó eliminado en los octavos de final y Uruguay en los cuartos.

Al margen del resultado, el partido resultó entretenido para los aficionados que pudieron presenciar goles y buenas jugadas además de una lucha constante por parte de ambos equipos.

El próximo partido amistoso de México para de la fecha FIFA se jugará el martes, 11 de septiembre, en Nashville (Tennessee) frente a la selección de Estados Unidos, que esta noche perdió también de local por 0-2 frente a la de Brasil.

Ficha técnica:

1 – México: Ochoa; Pulido (m.46, Alvarado), Rodríguez, Angulo, Gutiérrez (m.60, Guzmán); Gallardo, Lozano (72, Zaldívar), Jonathan Dos Santos (m.46, González); Ayala, Jiménez y Hernández (m.65 Laínez)

Entrenador: Ricardo Ferretti.

4 – Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Betancur (m.74, Nandez), Vecino, Torreira (m.46, Stuani), Urretaviscaya (m.82, Valverde), Pereiro (m.82, Silva) y Suárez (m.67, Lodeiro).

Entrenador:

Goles: 0-1, m.21: José María Giménez. 1-1, m.24: Raúl Jiménez. 1-2, m.31: Luis Suárez. 1-3, m.40: Luis Suárez (penalti). 1-4, m.58: Jesús Angulo.

Árbitro: El estadounidense Ismail Elfath.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el NRG Stadium de Houston, propiedad de los Texans de Houston de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), con una asistencia superior a los 50.000 espectadores.

