J.A. Bayona: “Es necesario que la mujer empiece a reivindicar su posición”

Nueva York, 8 sep (EFEUSA).- El director de cine J.A Bayona, que se ha adentrado en el mundo de Hollywood con su última superproducción de Jurassic World, considera que “es necesario que la mujer empiece a reivindicar su posición”, tras darse a conocer la prevalente cultura de acoso a las actrices que ha existido en el sector.

Para el cineasta español, el abuso de poder sobre las mujeres es algo que se ha producido “no solo en el cine, sino en el mundo en general”, y “deberían denunciarse este tipo de actitudes”, dijo Bayona en una entrevista con Efe.

Las declaraciones del barcelonés se producen después de que el mundo del espectáculo, y en especial el de Hollywood, haya visto la irrupción del movimiento #MeToo, una enorme oleada de acusaciones de mujeres que trabajaban en la próspera industria del cine que se vieron acosadas por hombres en posiciones de poder.

Para Bayona, son este tipo de situaciones las que dejan claro que la sociedad debe hacer “un esfuerzo no solo por la mujer, sino también por que las minorías ocupen el centro del relato en nuestros días”, y opinó que lo que está sucediendo en la actualidad “no es una moda, sino que es algo que está aquí para quedarse”.

El director de cine se encuentra estos días promocionando la salida al mercado de la versión digital de su último largometraje, “Jurassic World: El reino caído”, una cinta que, según las últimas cifras publicadas, ha recogido más de 1.300 millones de dólares (1.120 millones de euros) en la taquilla mundial.

“Estamos muy felices de que la película haya gustado tanto”, afirmó Bayona, que confesó sentir mucha presión para obtener buenos resultados cuando trabaja en una producción en la que se han invertido cientos de millones de dólares.

“Siempre siento mucha presión cada vez que hago una película. (…) Pero evidentemente cuando haces una como ‘Jurassic World’ hay un extra”, señaló el director catalán, que se confesó “aliviado” con los resultados del film.

Después de haber llegado al éxito con “El Orfanato”, “Lo Imposible” o “Un monstruo viene a verme”, Bayona aun no considera que sea un director consolidado, porque “cuesta mucho mantenerse”, razón por la que asegura que elige con mucho cuidado todos sus proyectos.

“Me encantaría volver a hacer una gran película en Hollywood como ‘Jurassic World’, pero también me encantaría volver a casa y rodar una película mas pequeñita, incluso en español”, explica.

También, dice, le encantaría volver a trabajar con Steven Spilberg, como lo hizo durante esta última entrega de la saga jurásica.

“Ha sido muy especial poder sentarse con él a hablar de la película, las escenas, tener su ‘feedback'(reacciones), ver como él entendía perfectamente lo que quería hacer y lo apoyaba. Ha sido una relación muy buena y me encantaría volver a trabajar con él”, subrayó.

El director español confesó que el mero hecho de dirigir una película, en contraposición a los vídeos musicales con los que empezó su carrera, ya era “un sueño”, y habló de la “suerte” que ha tenido de “haber podido hacer siempre la película que quería hacer en cada momento”.

Bayona dijo asimismo que se considera parte de las minorías que están empezando a ocupar posiciones de liderazgo en Hollywood, un movimiento que describió como “necesario”.

“Soy un director venido de España, pero de alguna forma formo parte de ese paquete de directores de cine latinos haciendo cine en Hollywood”, explicó.

Subrayó, sin embargo, que lo que le parece realmente interesante no son las apuestas que están haciendo los estudios para que estas minorías puedan protagonizar o dirigir películas de Hollywood, “sino la respuesta que están teniendo por parte del público”.

“Hay éxitos de taquilla avasalladores. La película de mayor éxito este año es ‘Black Panther, y ‘Crazy Rich Asians’ lleva tres semanas en el número uno. Eso es realmente muy esperanzador”, zanjó.

Related