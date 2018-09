Guía para los votantes con discapacidades

WASHINGTON, 7 sep /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Este 6 de noviembre millones de ciudadanos votarán en las elecciones a mitad de mandato o “midterm elections”. Según la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. (EAC, sigla en inglés) más de 35 millones de estadounidenses con discapacidades son elegibles para votar*. Para ellos, ir votar es un proceso que puede llevar más planificación.

Esta guía de USAGov le muestra cómo usted o un ser querido con algún tipo de discapacidad puede prepararse para el día de las elecciones:

Conozca sus derechos : aprenda sobre sus derechos de accesibilidad en los lugares de votación. Es importante saber lo que la ley exige a cada lugar de votación y a quién contactar en caso de que no existan recursos para las personas con limitaciones físicas.

: aprenda sobre sus derechos de accesibilidad en los lugares de votación. Es importante saber lo que la ley exige a cada lugar de votación y a quién contactar en caso de que no existan recursos para las personas con limitaciones físicas. Vaya con un acompañante : la ley federal le permite a los votantes ciegos o con otro tipo de discapacidades ir con un acompañante que lo asista cuando vote.

: la ley federal le permite a los votantes ciegos o con otro tipo de discapacidades ir con un acompañante que lo asista cuando vote. Contacte a los funcionarios electorales : antes de acudir a votar, llame a la oficina local de elecciones (en inglés) para averiguar si su lugar de votación tiene lo que usted necesita. También consulte si hay otras opciones en su estado para facilitar su derecho a votar, entre ellas: Votación desde su auto. Un funcionario electoral puede llevarle todos los materiales de votación a su vehículo. Urnas de votación móviles, que pueden ser instaladas en lugares de cuidado médico permanente. Organizaciones locales que apoyan a las personas con limitaciones físicas, que ofrecen transporte a los lugares de votación e identifican los que cuenten con medidas de accesibilidad. Voto en ausencia o voto por adelantado.

: antes de acudir a votar, llame a la oficina local de elecciones (en inglés) para averiguar si su lugar de votación tiene lo que usted necesita. También consulte si hay otras opciones en su estado para facilitar su derecho a votar, entre ellas:

Planifique desde hoy cómo votará el próximo 6 de noviembre. Y si hay un ser querido o alguien que usted conozca con discapacidades físicas, vea si hay algo que usted puede hacer para ayudarlo en las próximas elecciones.

Manténgase actualizado sobre las elecciones a mitad de mandato (“midterm elections”) de este año 2018 visitando GobiernoUSA.gov/elecciones o siguiendo a GobiernoUSA.gov a través de Facebook y Twitter.

(*) Nota: Información tomada del artículo en inglés: “How the U.S. Election Assistance Commission Empowers Voters with Disabilities and the Election Officials Who Serve Them“.