Dolores Huerta amadrina los 50 años de estudios chicanos en Estados Unidos

Los Ángeles (EFEUSA).- La legendaria activista latina Dolores Huerta protagonizó la inauguración de los actos por el cincuenta aniversario de los estudios chicanos de la Universidad Estatal de California Los Ángeles (Cal State), el primer programa educativo de este tipo que se implantó en Estados Unidos.

Con alguna dosis de humor pero, sobre todo, con un inquebrantable espíritu de lucha y reivindicación, Huerta dio comienzo a los eventos organizados por el departamento de Estudios Chicanas(os) y Latinas(os) de Cal State para celebrar medio siglo de “transformación de mentes y comunidades”, según el título escogido para este aniversario.

Icono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y líder, junto a César Chávez, de las protestas del movimiento chicano desde la década de los sesenta, Huerta, de 88 años, reconoció los logros de los latinos en las últimas décadas, pero instó a que los hispanos continúen luchando por ser respetados, especialmente ante la controvertida y hostil presidencia de Donald Trump.

“Tenemos que ir mucho más allá. ¿Cómo hemos llegado a este momento en la historia de EE.UU? A mí me gusta decir que es por la abismal ignorancia de la gente. ¿Cómo llegamos a todo este racismo que tenemos en este país?”, reflexionó la activista.

Huerta apostó porque la educación enseñe a los niños, desde las edades más tempranas, una “historia verdadera” del país que ensalce las aportaciones de inmigrantes, minorías y nativos en la construcción de esta sociedad.

“Si no, nuestros niños de color no recibirán nunca el respeto y la dignidad que se merecen por lo que su gente hizo”, afirmó.

Además, Huerta dijo con ironía, y para levantar los aplausos del público, que todas las personas “deberían recibir una copia del mapa de EE.UU. antes de 1848”, una referencia al tratado de Guadalupe Hidalgo por el que EE.UU. incorporó a su territorio tierras mexicanas que ahora corresponden a grandes partes o a la totalidad de estados como California, Arizona, Nuevo México, Nevada o Utah.

La activista también llamó a acabar con el “veneno” de los “supremacistas blancos” y recordó que el ser humano surgió de África.

“Todos somos africanos, de diferentes formas y colores. Así que me gustaría decirles a los del Ku Klux Klan, a la “alt-right” (la ultraderecha alternativa) y a los neonazis: ‘Aceptadlo. Sois africanos, ¿vale?”, afirmó Huerta entre las risas de los asistentes.

Huerta, que recibió en 2012 la Medalla Presidencial de la Libertad de EE.UU., fundó junto a César Chávez el sindicato Unión de Campesinos (UFW), y el ejemplo de su incansable activismo quedó reflejado en su famoso lema: “Sí, se puede”.

Al evento de hoy acudió Alice Bag, cantante chicana y referencia del punk de Los Ángeles al frente del grupo The Bags, que interpretó dos canciones en honor a Huerta acompañado por el Trío La Victoria.

El primer tema que cantó Alice Bag trataba sobre el racismo que todavía sigue lastrando al sistema judicial estadounidense, mientras que el segundo pedía una calle con el nombre de Dolores Huerta.

Precisamente en este sentido intervino hoy el concejal de Los Ángeles José Huizar, quien anunció que en Boyle Heights, uno de los barrios latinos más emblemáticos de la ciudad californiana, la plaza situada en la intersección de las calles Primera y Chicago llevará el nombre de Dolores Huerta.

Además de los actos por el cincuenta aniversario de los estudios chicanos, Los Ángeles ha conmemorado este año el medio siglo de los conocidos como “Paros del Este de Los Ángeles”, unas manifestaciones de 1968 en las que miles de estudiantes de origen latino tomaron las calles para reivindicar mejoras en su educación y en sus escuelas.

