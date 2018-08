Detectan fuga en la EEI que podría haber sido causada por minimeteorito

Washington (EFEUSA).- Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) se encuentran reparando una fuga de aire en el segmento ruso de la nave, aunque no supone peligro para la tripulación, informó hoy la agencia aeroespacial (NASA).

La NASA remarcó que pese al escape, que calificó de “diminuto”, la “tripulación no se encuentra en peligro y está realizando de manera activa en labores de reparación”.

Los controladores de la EEI en Houston y Moscú detectaron la fuga anoche, pero decidieron que dado que no se trataba de un problema mayor esperarían a hoy a avisar a los astronautas para iniciar la reparación.

Estas labores, explicó la NASA, no requieren que los cosmonautas deban llevar a cabo una caminata espacial.

Como causa, la web espacial Space apuntó que la EEI podría haber recibido el impacto de un minimeteorito.

Actualmente, hay seis astronautas a bordo de la estación en órbita: los estadounidenses Drew Feustel, Ricky Arnold y Serena Auñón-Chancellor; el alemán Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea; y los cosmonautas rusos, Oleg Artemyev y Sergei Prokopyev.

La EEI, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares en el que participan 16 naciones, actualmente está integrada por 14 módulos permanentes y orbita a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra.

