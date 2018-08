Las autoridades rechazan etiquetar el café con advertencia sobre el cáncer

Washington, 30 ago (EFEUSA).- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha rechazado la idea de etiquetar el café con una advertencia sobre el cáncer, tal y como determinó un juzgado de California en marzo, informaron hoy medios de comunicación locales.

En una carta, la FDA ha instado a las autoridades de California a “poner por delante la ciencia” ante una decisión judicial que falló a favor de utilizar este tipo de etiquetas en los cafés.

Una demanda presentada en 2010 por una organización llamada Consejo para la Educación e Investigación sobre Sustancias Tóxicas argumentó que los paquetes de café debían llevar un aviso por contener acrilamida, una sustancia química que puede causar cáncer.

Las compañías cafeteras no negaron ante el tribunal la presencia de acrilamida, pero defendieron que está presente en niveles bajos que no representan un “riesgo significativo” para la salud.

El argumento no fue convincente para el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Elihu Berle, que determinó que el café debía incluir una etiqueta avisando sobre el riesgo cancerígeno del producto, cumpliendo con una ley de California.

El comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo en un comunicado que “si una ley estatal pretende exigir que el etiquetado de los alimentos incluya una declaración falsa o engañosa, la FDA puede decidir intervenir”.

“Aunque la acrilamida en dosis altas se ha relacionado con el cáncer en animales, y el café contiene acrilamida, la ciencia actual indica que consumir café no representa un riesgo significativo de cáncer”, sostuvo Gottlieb.

En este sentido, explicó que la evidencia “sólida y consistente” muestra que en adultos sanos el consumo moderado de café no está asociado con un mayor riesgo de cáncer, y algunas pruebas sugieren que puede disminuir el riesgo de ciertos tumores.

Además, consideró que la advertencia de etiquetado sobre el cáncer puede “inducir a error a los consumidores a creer que tomar café podría ser peligroso para su salud, cuando en realidad podría proporcionar beneficios para la salud”.

Related