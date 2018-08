La industria de la música en español pide equidad con las voces femeninas

Miami, 30 ago (EFEUSA).- La industria de la música en español aún tiene mucho trabajo que hacer para garantizar la equidad de género y ofrecer un campo de juego justo para las mujeres, tanto en el escenario como en todos los aspectos técnicos de la producción, dijeron artistas y ejecutivos del sector.

“Está claro que la música latina está dominada por artistas masculinos. Lo mismo pasa en el lado del negocio”, indicó Sulinna Ong, vicepresidenta global de mercadeo de la plataforma de “streaming” Deezer, durante una conferencia en Miami de Women in Music (WIM), la organización sin ánimo de lucro que promueve a las mujeres en las artes musicales.

“En los últimos años se han promovido a mujeres como colaboraciones, pero hasta ahí ha llegado (la gestión) en la mayoría de los casos”, sostuvo la ejecutiva de Deezer en el capítulo de Miami, abierto por primera vez a finales de año pasado y ahora vuelto a convocar.

En conversación con Efe tras una intervención suya en el evento, Ong subrayó que “hay muchísimo talento femenino en la región, pero hace falta que su música sea desarrollada y expuesta a la audiencia, que tiene hambre de voces diferentes y géneros variados”.

Una de las participantes de este año de la iniciativa Deezer Next que promueve el trabajo de “artistas prometedores”, la cantautora chilena Javiera Mena, destacó que “en los últimos dos años ha habido un esfuerzo visible en la industria por promover el talento femenino de una manera nueva”.

“Con la ayuda de las redes sociales, estamos viendo cada vez más mujeres poderosas, que no solo están para verse bonitas en el escenario, sino que (además) saben componer, saben qué está pasando en el estudio con su música y saben cantar”, indicó Mena.

Las participantes en la conferencia, en su amplia mayoría de habla hispana, coincidieron en que la guerra para hacer la industria más equilibrada será larga, pero que en el mercado de la música en español se han comenzado a “ganar pequeñas batallas”.

Como ejemplo mencionaron los éxitos de la cantautora dominicana Natti Natasha, la estadounidense Becky G; la mexicana Sofía Reyes y la colombiana Karol G, además de la fuerza que están tomando mujeres baladistas como las puertorriqueñas Kany García y Raquel Sofía, junto a otras representantes de música alternativa como la chilena Mon Laferte.

Con la meta de ir allanando el camino en pos de la equidad de género, Deezer ha incorporado la música en español en su serie anual Deezer Next. Se trata de una iniciativa para difundir el trabajo de nuevos “artistas prometedores”.

Los escogidos tienen que acomodarse dentro de un criterio estricto pero sencillo: Que hagan buena música y que se cuente tanto con hombres como con mujeres.

Los artistas seleccionados para Deezer Next de este año son, además de la chilena Mena, los colombianos Irie Kingz (un dúo de hermanos de ambos sexos); sus compatriotas Greeicy Rendón y Mike Bahía; los boricuas Brytiago y Justin Quiles, más los españoles L.A., Marta Soto y El Kanka.

Para Oliva y Yayo, de Irie Kingz, es importante que el propio público luche por que exista el balance deseado.

“No solo por abrir oportunidades a las mujeres en la música”, indicó Oliva. “El balance entre los hombres y las mujeres beneficiará a todos”.

“Yo lo veo como pasa con nuestra música”, dijo el joven de la isla de San Andrés, situada en el Caribe colombiano. “Mi hermana y yo tenemos sonidos muy diferentes, pero al unirnos nos complementamos y todo fluye mejor”, afirmó.

Los participantes coincidieron en que además se está abriendo espacio en la audiencia internacional para otros géneros de la música hispana, “más allá del reguetón”.

“Hay interés por los sonidos autóctonos”, afirmó la ejecutiva de Deezer, quien aseguró además que se trata de otra de las características de Deezer Next en español, donde se le da cobijo a exponentes de la música electropop, la salsa, el reggae, el pop y donde se perciben influencias flamencas.

El sitio web de la organización Women in Music hace hincapié en que sus “seminarios, paneles, exhibiciones, premios por logros e iniciativas juveniles celebran la contribución femenina al mundo de la música y fortalecen los lazos comunitarios”.

Related