Woody Allen podría alejarse del cine tras décadas de continua producción

Nueva York, 29 ago (EFEUSA).- El director estadounidense Woody Allen podría tomarse un descanso del cine después de haber estado presentando al menos una película por año durante décadas, según información que publica en su web hoy el medio PageSix.

“A Rainy Day in New York”, la última cinta de Allen que lleva el número de largometrajes que ha dirigido a 48, se terminó de rodar el pasado noviembre y será presentado antes del final de este año por Amazon, compañía con la que firmó un acuerdo en 2016 para filmar otras tres películas.

Sin embargo, un artículo del medio Hollywood Reporter aseguraba que es posible que Amazon decida romper este acuerdo con el cineasta de 82 años, pese al pago sustancial que tendrían que realizar.

PageSix señala además que el director de cine no tiene ninguna cinta lista para ser estrenada en 2019, y el portal especialista en el séptimo arte IMDb apunta a que Allen tiene un proyecto que se encuentra en la fase de pre-producción para presentarse en 2020, pero aun no ha encontrado quién lo financie.

“A Woody le encanta trabajar. Nunca se va de vacaciones, pero se va a tomar un descanso este año hasta que encuentre un patrocinador”, dijo a PageSix una fuente que permaneció en el anonimato.

Woody Allen se ha visto afectado en el último año por nuevas declaraciones de su hija adoptiva, Dylan Farrow, que le acusa de haber abusado de ella sexualmente cuando era una niña, aunque nunca fue imputado por ello.

El hijo que Allen tuvo con la actriz Mia Farrow, Ronan Farrow, ha apoyado a su hermana públicamente y además ha sido el principal promotor del movimiento #MeToo, en el que se han denunciado numerosos abusos sexuales por parte de las figuras más poderosas de Hollywood hacia jóvenes intérpretes.

“Woody Allen siempre consiguió fantásticos actores. Las estrellas trabajaban por un salario mínimo porque les daba prestigio, pero con el movimiento #MeToo, ahora él es tóxico”, dijo un productor de cine de Hollywood, según PageSix.

El medio apuntó asimismo que Allen ya tenía problemas para encontrar financiación para sus cintas incluso antes de #MeToo, y que la fuente subrayó que “sus películas no hacen dinero”.

“Durante años, ha estado pasando de un patrocinador a otro. Incluso ha ido a Europa, pero ya se ha quedado sin opciones”, agregó.

