Josef Martínez acapara otro premio: Jugador de la Semana

Housto, 29 ago (EFE).- La figura del delantero venezolano Josef Martínez no para de crecer en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al convertirse no sólo en el máximo goleador sino también en el jugador que con mejor imagen de la competición.

Martínez, el delantero indiscutible y hombre gol del Atlanta United, completó otra semana de ensueño tras conseguir la pasada una marca histórica.

De momento, Martínez consiguió el gol número 28 en lo que va de temporada y pulverizó la anterior de 27 que compartía con otros tres jugadores, los estadounidenses Roy Lassiter, ya retirado, Chris Wondoloski (San Jose Earthquakes) y el inglés Bradley Wright-Phillips (New York-Red Bulls).

Ahora Martínez es el jugador que más goles ha conseguido en una sola temporada en la MLS y, a falta de otros ocho partidos, puede ampliarla de manera considerable si mantiene la misma eficacia de cara a la portería contraria.

La aportación goleadora de Martínez también ha ayudado al Atlanta United a tener la mejor marca de la liga con 54 puntos (16-6-4).

“Ahora no tengo ninguna duda de que he conseguido algo importante al superar la marca de los 27 goles”, comentó Martínez al valorar su aportación al fútbol de la MLS.

“Creo que todavía puedo hacer cosas muy importantes en lo que resta de temporada, pero sobre todo ayudar al equipo a seguir de líder”, destacó.

El gol de la marca histórica lo consiguió Martínez a domicilio frente al Orlando City SC, al que el Atlanta United venció por 1-2 y fue el que rompió el empate en el marcador y decidió la victoria.

“Al final eso lo más importante y lo que hizo que la celebración de la marca fuese más completa, el ver como nos fuimos del campo con otra victoria más”, destacó Martínez, de 25 años.

“Todos los compañeros y el cuadro técnico son los que realmente han hecho posible mi mejor aportación goleadora, sin ellos no hubiese sido posible”, aseguró.

Martínez recibió el premio de Jugador de la Semana de la MLS, que le otorgó la Asociación de Reporteros de Fútbol de Norteamérica (NASR, por sus siglas en inglés).

“Es una muestra más de que se me reconoce todo el esfuerzo que hago en el campo, al que salgo con la única idea de aportar el máximo de mi esfuerzo de principio a fin de cada partido”, subrayó Martínez.

“Ahora más que nunca es cuando tengo la responsabilidad de seguir habiendo bien las cosas”, añadió.

Martínez también es el jugador que más goles ha conseguido dentro de la competición de liga en comparación con otras ligas del mundo en lo que va del 2018.

Mientras Martínez en 26 partidos ha marcado 28 goles, su inmediato seguidor es el ecuatoriano John Cifuentes, del equipo CD Universidad Católica, que en 27 encuentros tiene el mismo número de goles.

El brasileño Diogo que juega con el Buriram United, de Tailandia, ha marcado 26 goles en 25 partidos que lleva disputados en la competición de liga.

