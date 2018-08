Google responde a Trump que su buscador “no manipula opiniones políticas”

Washington, 28 ago (EFEUSA).- El gigante informático Google rechazó hoy que sus motores de búsqueda estén alterados para “manipular las opiniones políticas” de sus usuarios, en respuesta a las acusaciones del presidente, Donald Trump, de que están diseñados para silenciar las voces conservadoras.

“Las búsquedas no son empleadas para marcar una agenda política y no damos preferencia a ninguna ideología política (…) y nunca ordenamos los resultados de búsquedas para manipular opiniones políticas”, afirmó Google en un comunicado.

La empresa con sede en Mountain View, California, remarcó que “todos los años” realiza “cientos de mejoras” en sus algoritmos para asegurar que “revelan contenido de alta calidad en respuesta a las peticiones de los usuarios”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump apuntó que “Google y otras están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas”.

“En otras palabras, lo tienen AMAÑADO (…) Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡será encarada!”, agregó.

Tras el mensaje de Trump, su asesor económico principal, Larry Kudlow, adelantó que el Gobierno está revisando si las búsquedas de la compañía tecnológica “deberían ser reguladas”, sin ofrecer más detalles.

El mandatario ha censurado de manera insistente la cobertura de los grandes medios de comunicación, pero hasta ahora no había cargado específicamente contra los gigantes de internet como Google.

Las palabras del mandatario se producen en medio de la creciente alerta en las redes sociales acerca de la difusión de contenidos falsos.

Related