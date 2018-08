Múltiples víctimas mortales en un tiroteo en un centro comercial de Florida

Miami (EFEUSA).- Un tiroteo registrado en un conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, en el norte de Florida, dejó múltiples víctimas mortales, entre las que se encuentra el sospechoso.

Aunque medios locales hablan de al menos cuatro personas muertas y varios heridos, las autoridades policiales no han informado por el momento de la cifra de víctimas, pero a través de Twitter indicaron que había “múltiples víctimas mortales en la escena del crimen y muchas trasladadas” a hospitales.

El alguacil de Jacksonville, Mike Williams, indicó en una conferencia de prensa que en este momento trabajan con la hipótesis de que solo hay un sospechoso en este caso, y que éste que murió en el suceso.

El oficial indicó que no han confirmado la identidad del atacante, pero que se trata de un hombre de raza blanca.

Además indicó que ya concluyeron el rastreo del centro comercial, en el que no quedan ya víctimas, testigos o visitantes en general, y citó a los medios para dentro de unas horas para ofrecer nuevos detalles sobre este caso.

Los agentes de las fuerzas especiales (SWAT) buscaron a un posible sospechoso y comenzaron a rescatar a las personas que escondieron en los locales del centro comercial, en donde se estaba celebrando un torneo de videojuegos.

La Policía pidió a través de las redes sociales a esas personas que se quedaran donde se ocultaban y permanecieran “tranquilas” hasta que un agente las encontrara, además de pedirles que no salieran corriendo.

Las autoridades pidieron además con vehemencia a las personas que se mantuvieran a “varias manzanas” del lugar de los hechos.

El centro comercial, el Jacksonville Landing, es un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas y cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.

En uno de estos locales, el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional de videojuegos y en una retransmisión en video de una de las partidas se escucharon al menos 12 disparos.

El último tiroteo con múltiples víctimas mortales en el estado de Florida se produjo el 14 de febrero pasado, cuando un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, al sur del estado, mató a 14 estudiantes y 3 profesores, además de dejar una veintena de heridos.

