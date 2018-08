IDEA pide solidaridad para encarar el “éxodo” de venezolanos y nicaragüenses

Miami, 24 ago (EFEUSA).- Expresidentes integrados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron solidaridad a los países que reciben el masivo flujo de refugiados venezolanos y nicaragüenses por la “violación masiva y sistemática” de sus derechos en sus naciones de origen.

En una declaración de este jueves y a la que tuvo acceso hoy Efe, los exmandatarios piden a los países de acogida que actúen con apego a los estándares internacionales de “asilo y refugio o de atención humanitaria” para afrontar el “éxodo” de quienes huyen de la “persecución, opresión o la destrucción” de la democracia.

Y recuerdan además que en el pasado Venezuela abrió sus puertas a los latinoamericanos que estaban en su momento estaban “igualmente perseguidos”.

“Exigimos de la comunidad internacional una respuesta enérgica, enmarcada en el Derecho Internacional, ante el auge de la represión y la devastación social y económica que padecen las naciones de origen de dichos desplazados, cuya prolongación hará inevitable una crisis humanitaria cada vez más acentuada y mayor el desplazamiento hacia otras naciones”, señalan.

Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Aacnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país, de los que más de 1,6 millones lo han abandonado desde el año 2015, de los cuales el 90 % se ha dirigido a países suramericanos.

Por su parte, miles de nicaragüenses han emigrado por la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en su país y muchos de ellos se han dirigido a Costa Rica.

Los exjefes de Estado o de Gobierno firmantes piden que, siguiendo las pautas de Acnur, se diseñen fórmulas “ágiles y efectivas” para afrontar el “desplazamiento forzado” de migrantes y refugiados de estos dos países y que enfrentan las “mayores limitaciones materiales y humanas”.

En este sentido, piden que la falta de documentos de identidad no sea una “razón válida” para denegar el acceso a esta solidaridad.

Instan además a los países receptores a la “cooperación” entre sus organismos de inteligencia para evitar que los “regímenes dictatoriales infiltren personas” con el posible objetivo de “internacionalizar sus conflictos, desviar la atención hacia sus vecinos, o generar movimientos xenofóbicos”.

Invitaron a los poderes públicos, ciudadanía y organizaciones no gubernamentales de los países de acogida a impulsar o respaldar programas que ayuden a los venezolanos y nicaragüenses desplazados.

Llamaron, por último, a organismos internacionales, agencias de cooperación y países amigos a contribuir con aportes de “cooperación técnica y financiera no reembolsable” a los países receptores.

Firman la declaración José María Aznar y Felipe González, ex jefes del Gobierno de España, y los expresidentes Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá), Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), Eduardo Frei (Chile), Enrique Bolaños (Nicaragua) y Felipe Calderón y Vicente Fox (México).

Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) también firmaron.

Related