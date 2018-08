Acuerdo consigue licencias de conducir a personas “sin techo” en Nuevo México

Tucson (EFEUSA).- Grupos de derechos civiles anunciaron haber llegado a un acuerdo con entidades oficiales de Nuevo México mediante el cual ya no será un requisito presentar un número de Seguro Social para obtener una licencia de conducir, con lo que se beneficiarán personas de bajos recursos y sin hogar.

“Esta es una gran victoria para todos los residentes de Nuevo México”, dijo en un comunicado David Cross, exalcalde de la ciudad de Santa Fe y quien encabezó una demanda presentada en enero contra la División de Motores y Vehículos (MVD) y el Departamento de Impuestos e Ingresos (TRD).

El grupo de demandantes incluyó a la Coalición de Nuevo México para Terminar con la Falta de Hogar,la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Nueva York sobre Legislación y Pobreza y Somos Un Pueblo Unido.

“Espero con ansia finalmente obtener mi licencia estatal sabiendo que otras personas no tendrán que pasar por el difícil y frustrante proceso que hice”, sostuvo Cross.

El exalcalde, a quien le habían negado múltiples veces obtener una licencia de conducir debido a que había perdido su tarjeta del Seguro Social, también agregó que, en su opinión, “el gobierno debe crear oportunidades para que los residentes salgan adelante, no barreras que se interpongan en su camino”.

Como parte del acuerdo, se implementará nuevas regulaciones que solo requieran comprobar la residencia en el estado, la edad y la identidad de una persona cuando solicite la licencia y se ampliará la lista de documentos que una persona podrá presentar para cumplir con estos requisitos.

También se le debe informar al solicitante la razón y el proceso que deben seguir en caso de que su solicitud para la licencia sea denegada, especialmente después de una verificación de antecedentes de las huellas digitales.

El nuevo acuerdo incluye asimismo capacitación adicional a los empleados de MVD sobre las nuevas reglas y políticas.

Tras una larga lucha por defender las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en Nuevo México, en el 2016 se acordó establecer dos tipos de licencias en ese estado.

La primera, cumple con todos los requisitos federales de seguridad del Real ID y para obtenerla los solicitantes deben comprobar no solo su identidad sino también el estatus migratorio.

A la segunda, conocida como Tarjeta de Autorización para Conducir (DAC, por sus siglas en inglés), pueden aplicar los inmigrantes indocumentados.

Hasta la llegada del acuerdo, la División de Motores y Vehículos (MVD) en Nuevo Mexico estaba exigiendo múltiples documentos a personas de bajos recursos o persona sin hogar, para poder obtener la DAC, documentos como actas de nacimiento y tarjetas de Seguro Social que a veces han extraviado o le es difícil tener a la mano.

