“Boom” de donaciones de millas en vuelos para reunificar a familias separadas

Phoenix (AZ), 16 ago (EFEUSA).- La organización “Miles 4 Migrants” ha recibido en nueve días un récord de 25 millones de millas de viajeros frecuentes para ayudar a reunir a las familias separadas por la política migratoria de la Administración Trump.

“Debemos entender que estas son familias necesitadas, creo que cada vez que algunas de estas familias entren a nuestra comunidad, debemos dejar de lado nuestras ideas sobre si deberían estar aquí y simplemente proporcionar suficiente ayuda para mantenerlas seguras y juntas”, dijo a Efe Nicholas Ruiz, cofundador de “Miles 4 Migrants”.

Se trata de una organización benéfica sin fines de lucro dedicada a utilizar millas de viajero frecuente y dinero donado para la reubicación de las personas desplazadas por la guerra y la persecución para comenzar un nuevo comienzo en un nuevo hogar.

Los esfuerzos de “Miles 4 Migrants” estaban enfocados antes en los refugiados fuera de los EE.UU., pero ante la crisis generada en el país por la llamada política de “tolerancia cero” ante la inmigración ilegal adoptada por el Gobierno de Donald Trump decidieron cambiar a un enfoque nacional.

“Nuestros casos de reunificación históricamente han sido internacionales, pero los eventos políticos recientes nos han alentado a mirar a nivel nacional y ver cómo podemos ayudar a las familias separadas”, expresó Ruiz.

El impacto generado en la opinión pública por la separación de niños, incluso de corta edad, de sus padres, en su mayoría centroamericanos que cruzan la frontera desde México, ha hecho que a “Miles 4 Migrants” le “lluevan” las donaciones.

“Hubo una gran respuesta de la comunidad después de que una profesora de la Universidad de Michigan (Beth Willensky) compartiera en Twitter su historia de donar millas de viajero frecuente para reunir a un niño de 3 años y su padre”, explica Seth Stanton, director de “Miles 4 Migrants”.

Desde el 6 de agosto, cuando se publicó el tuit, hasta el 14 de agosto, “Miles 4 Migrants” ha recibido un “número récord de donaciones de millas (25 millones), solicitudes de contacto y publicidad en los medios”.

Fundada en 2016, hasta ese 6 agosto la organización había utilizado 3,1 millones de millas para reunificar a 159 refugiados de países como Siria, Pakistán, Afganistán y el Congo que ahora están establecidos en el Reino Unido, Bélgica y Holanda, así como en Jordania y Turquía.

Ahora, este proyecto solidario se ha vuelto viral y las donaciones no “paran” de llegar.

“Acabamos de comenzar a trabajar con varios nuevos socios como Immigrant Families Together, Michigan Support Circle y Together and Free y el 13 de agosto completamos nuestros primeros dos casos de reunión familiar en los Estados Unidos”, detalló Stanton.

La separación de familias es parte de la política de “tolerancia cero” que comenzó a aplicar oficialmente en abril el Gobierno y que llevó a procesar criminalmente a los adultos que llegaban irregularmente al país.

Un juez de San Diego (California) ordenó a las autoridades que reunificaran a las familias divididas y fijó diferentes plazos para ello, pero el Ejecutivo no cumplió con algunos de ellos y todavía hay en albergues niños solos.

Según los datos facilitados por el Gobierno el 9 de agosto al juez de San Diego, 559 niños siguen bajo custodia de las autoridades federales, ya que no pueden volver con sus padres de manera “inmediata” porque los progenitores tienen antecedentes penales o ya han sido expulsados del país.

Para hacer una donación a “Miles 4 Migrants” solo es necesario llenar un formulario en la página web de la organización (www.miles4migrants.org), que acepta millas de los programas de las principales aerolíneas y también donaciones en puntos o dinero de cualquier tarjeta de crédito.

Para reunificar a quienes están en países diferentes, el Gobierno estadounidense ha propuesto un plan que se basa en cinco ejes: identificar a las familias, contactar con ellas, determinar las intenciones del padre con su hijo, resolver cuestiones migratorias del menor y, finalmente, transportarlo a su país de origen.

“Miles 4 Migrants” y sus socios en el país celebran acuerdos legales formales para asegurarse de que solo los refugiados aprobados por el gobierno sean transportados y también para proteger la privacidad de quienes podrían estar en peligro físico.

Hasta la fecha, la organización benéfica no ha traído ninguna familia de refugiados a los Estados Unidos, aunque espera hacerlo una vez que la familia haya sido aceptada por el gobierno.

