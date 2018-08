La mexicana Madaí Pérez buscará ser protagonista en el Maratón de Chicago

México, 15 ago (EFE).- La mexicana Madaí Pérez, maratonista hispana más rápida de la historia, aseguró hoy estar recuperada de la prueba de 42 kilómetros 195 metros de los Centroamericanos y del Caribe y lista para buscar ser protagonista en octubre en Chicago.

“Después de los Juegos me hicieron estudios para evaluar el desgaste de mi cuerpo y no hay mucho. Los músculos están bien de lo demás se encargará mi entrenador”, dijo a Efe la corredora de 38 años.

Pérez tiene un registro de 2h 22:59 realizado en el 2006 en Chicago, donde el año pasado fue cuarta con 2h 24:44, lo cual la confirmó en el primer lugar del ránking de Hispanoamérica.

El pasado 3 de agosto en los juegos regionales en Barranquilla, la mexicana ganó la medalla de oro en una prueba en condiciones de calor y humedad extremos, lo que la obligó a desplazarse a un paso mucho más lento que lo usual.

“Fue una experiencia maravillosa, le di el triunfo a mi país, pero fue duro. Lo más difícil fueron los dos primeros kilómetros y medio, demasiado lentos. Estábamos preparadas para correr más rápido, pero la prioridad era ganar”, dijo.

El de Barranquilla fue un maratón atípico en el que las atletas pasaron los primeros cinco kilómetros a 23:46 minutos, más lento que una corredora recreativa promedio, y solo después del kilómetro 30 comenzaron a correr abajo de cuatro minutos por kilómetro.

“Debía reservarme porque no podía menospreciar a ninguna rival. El maratón es una prueba complicada en la cual puedes ir a ritmo de récord mundial y no llegar a la meta. Nos entrenamos duro con la idea de reservarnos para en los finales acelerar y ganar”, dijo la mexicana.

Chicago, uno de los seis maratones principales de la temporada, reunirá a varias de las mejores corredoras del mundo, ante las cuales Pérez confía ser protagonista como sucedió el año pasado cuando derrotó a varias africanas en una prueba ganada por la etíope Tirunesh Dibaba con 2h 18:30.

“El maratón de Chicago ha sido maravilloso en mi vida, allí hice mi mejor marca en el 2006 y la segunda mejor el año pasado. Regresaré ilusionada con hacer las cosas bien y trabajaremos duro para lograrlo”, dijo.

Madaí Pérez es una de las principales deportistas de México en lo que va de siglo y un ejemplo de longevidad deportiva; el año pasado, con 37 años hizo su segundo mejor tiempo y tiene todo a favor para llegar en buena forma a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Lo más importante ha sido el trabajo y las personas que me han rodeado y respaldado, lo cual da debilidad y estabilidad para hacer entrenamientos planificados”, concluyó.

Related