Inmigrantes acusan a la Policía de Nueva York de no atenderles en su idioma

Nueva York (EFEUSA).- Una organización de defensa de los inmigrantes acusó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de negar atención básica a personas que no hablan inglés.

El grupo, Se Hace Camino Nueva York, anunció que ha decidido sumarse a una demanda contra el NYPD presentada por tres hispanohablantes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad.

Según la organización, la Policía neoyorquina incumple regularmente con su responsabilidad a la hora de ofrecer servicios básicos de interpretación y traducción a inmigrantes que viven en la ciudad.

Se Hace Camino Nueva York considera que el NYPD está violando las normas municipales que dicen que el cuerpo debe ofrecer interpretación a individuos que deseen denunciar delitos o comunicarse con agentes, al igual que deben hacer otras agencias municipales.

“Las personas que no hablan inglés tienen derecho a interpretación por parte de las agencias públicas, pero la Policía no está haciendo su trabajo”, dijo en un comunicado Bianey Garcia, miembro de la organización.

Víctor Sánchez, uno de los demandantes, explicó en la misma nota que decidió presentar su queja después de que los agentes no le permitiesen presentar una denuncia tras haber sufrido una agresión física.

“No me sentí seguro y siento que no tengo la misma protección o acceso a servicios que la gente que habla inglés”, señaló Sánchez.

Aura Cruz, otra de las demandantes, insistió en que el NYPD debe ofrecer las mismas garantías a todos los ciudadanos, independientemente de su idioma.

“Esto tiene que cambiar. Los neoyorquinos hablan muchas lenguas y es inaceptable que haya una protección desigual entre aquellos que hablan inglés y los que no”, recalcó.

La demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York busca que las autoridades obliguen al NYPD a arreglar la situación.

La Comisión es la encargada de garantizar el respeto de la Ley de Derechos Humanos de Nueva York, considerada una de las más amplias de todo Estados Unidos a la hora de luchar contra la discriminación.

Related