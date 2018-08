Trump dice que acuerdo con México va “muy bien” y que Canadá “debe esperar”

Washington (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, dijo que la negociación comercial con México “está saliendo muy bien” y calificó a su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como un “verdadero caballero”.

“El acuerdo con México está saliendo muy bien. Tenemos que cuidar de nuestros trabajadores automotrices y agricultores o si no no habrá acuerdo. El nuevo presidente de México ha sido un absoluto caballero”, afirmó Trump en un mensaje en Twitter.

“Canadá -añadió- debe esperar. Sus aranceles y barreras comerciales son demasiado altas. ¡Gravaremos sus automóviles si no alcanzamos un acuerdo!”.

Trump no aclaró en su tuit si hacía referencia a la renegociación todavía en curso del Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN) con sus dos vecinos o a negociaciones individuales sobre otros aspectos comerciales.

Estados Unidos, Canadá y México renegocian desde hace meses el TLCAN tras las amenazas de Trump de retirarse del acuerdo.

Sin embargo, Trump ha elevado la tensión comercial en los últimos meses con estos países, considerados aliados estratégicos de EE.UU., así como con la Unión Europea (UE).

De hecho, el Gobierno estadounidense decidió poner fin en junio a la exención a los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la UE, Canadá y México.

Además, Trump ha amenazado con imponer otros aranceles a Canadá, especialmente tras el enfrentamiento posterior a la Cumbre del G7 con su primer ministro, Justin Trudeau.

Entre los posibles gravámenes figuraran un arancel del 10 % a los componentes automovilísticos producidos en Canadá y otro de un 25 % a los vehículos montados en ese país.

