Mack y Donald se enfrentan a posibles multas por no presentarse a jugar

Houston, 11 ago (EFE).- Las ausencias sin justificar con sus respectivos equipos en los partidos de pretemporada de los defensivos Khalil Mack, de los Raiders de Oakland, y Aaron Donald, de los Rams de Los Ángeles, podrían generarles unas perdidas de salario cuantiosas.

Tanto Mack como Donald, quienes entran en la opción de quinto año en sus contratos de novato, podrían perderse 814.000 dólares y 405.000, respectivamente, de salario por cada partido no jugado.

Mack no jugó esta noche con los Raiders, que ganaron en su campo 13-10 a los Lions de Detroit, en el debut de pretemporada para ambos equipos.

Mientras que Donald tampoco disputó el encuentro que los Rams perdieron de visitantes por paliza de 33-7 ante los Ravens de Baltimore.

Las multas se basan en una estipulación del Acuerdo de Negociación Colectiva que permite a un equipo recortar sueldo a los jugadores en su opción de quinto año en caso de que se pierdan un partido de pretemporada.

Mack ganaría con los Raiders esta temporada 13,846 millones en el último año de su contrato.

Mientras que Donald está programado para ganar con los Rams 6,892 millones.

Pero ambos jugadores continúan haciendo tiempo para conseguir contratos de varias temporadas antes de presentarse en el campo de juego.

Las multas son a discreción del equipo e incluso pueden ser eliminadas.

Normalmente los equipos no cobran las multas cuando un jugador finalmente se presenta en el campo de entrenamiento.

Otro jugador que podría estar sujeto a multas por no presentarse a los partidos de exhibición es el profundo de los Seahawks de Seattle, Earl Thomas, pero la sanción económica no sería tan severa como los jugadores en la opción de quinto año.

Thomas puede recibir una multa de 40.000 dólares por cada ausencia en día de partido de pretemporada.

Los Seahawks ya disputaron el primero, el jueves, que perdieron por 17-19 ante los Colts de Minneapolis.

