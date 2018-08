Demi Lovato cancela sus conciertos en seis ciudades de Latinoamérica

Washington, 11 ago (EFEUSA).- La cantante estadounidense Demi Lovato, que fue hospitalizada en julio por una aparente sobredosis, canceló sus conciertos en seis ciudades de Latinoamérica para luchar contra su adicción al alcohol y las drogas, informó la promotora Live Nation en un comunicado ofrecido hoy a CNN.

“Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado las fechas de su próxima gira ‘Tell Me You Love’ en Suramérica, mientras se concentra en su recuperación”, dijo la compañía a CNN.

“La gira por seis ciudades tenía previsto visitar Chile, Argentina y Brasil, empezando el 14 de noviembre. El reembolso del costo de los boletos estará disponible en los puntos de venta, mientras que las compras con tarjeta de crédito serán reembolsadas automáticamente”, añadió Live Nation.

La promotora no dio detalles sobre el estado de salud de Demi Lovato, que ha permanecido en un centro de rehabilitación situado fuera de California.

Según publicó hoy el portal especializado en noticias de famosos TMZ, Demi Lovato dejó el jueves temporalmente ese centro de rehabilitación para acudir a Chicago, donde acudirá a la consulta de un psiquiatra especializado en enfermedades mentales y la lucha contra las adicciones.

Lovato, de 25 años, fue hospitalizada el 24 de julio en un centro sanitario de Los Ángeles (California) por una supuesta sobredosis, según informaron medios especializados de Hollywood.

TMZ aseguró que se trató de una sobredosis de heroína y que la artista fue hallada inconsciente por los equipos paramédicos que llegaron a su casa.

Lovato padece desde años transtornos alimenticios, se ha autolesionado y entre 2010 y 2011 estuvo ingresada en una clínica de rehabilitación.

En junio publicó “Sober”, una canción en la que se disculpaba con su familia por haber recaído en sus adicciones y “ya no estar sobria”.

Related