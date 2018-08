Fiscales instan al Departamento de Estado a frenar webs ilegales de armas 3-D

Nueva York, 10 ago (EFE).- Una plataforma de 22 fiscales estatales de EE.UU. enviaron hoy una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario de Justicia, Jeff Sessions, para que “actúen de inmediato” contra las publicaciones ilegales en webs donde se pueden descargar manuales para la impresión de armas de fuego en 3-D.

Así lo anunció en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Barbara D. Underwood, que forma parte de una coalición bipartidista de 22 fiscales generales estatales.

“Es de sentido común: no deberíamos darles a los criminales las herramientas para construir armas impresas tridimensionales, no rastreables e indetectables”, apuntó Underwood.

La fiscal recordó que “el Gobierno federal tiene la responsabilidad fundamental de hacer cumplir la ley y proteger la seguridad pública. El Departamento de Estado -añadió- debe hacer su trabajo y actuar ahora para detener la propagación de estos materiales”.

La carta critica el “fracaso” del Departamento de Estado para mitigar los daños de su acuerdo con Defense Distributed, una compañía en línea que fue autorizada por el gobierno federal para publicar planes para impresión tridimensional de armas de fuego.

La semana pasada, una coalición de fiscales generales ganaron una orden de restricción temporal de un juez federal, lo que debía impedir que la administración de Trump permitiera la distribución de estos manuales de impresión.

En la carta, los fiscales generales llamaron al secretario Pompeo y al secretario de Justicia Sessions a tomar medidas para garantizar que los archivos de Distributed Defense no estén disponibles para nadie, especialmente aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública.

Desde que se estableció la orden de restricción temporal, Defense Distributed eliminó archivos para pistolas impresas tridimensionales publicadas en su sitio web, pero varios otros sitios web han vuelto a publicar estos archivos en línea, y “el gobierno federal no ha tomado medidas aparentes para detenerlos”, advirtieron hoy los fiscales.

La carta fue firmada por los fiscales generales de Massachusetts, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

