Seattle cae al final después del duro comienzo de Gonzales

ARLINGTON /MLB-Marineros/ — Mientras que la ofensiva de los Marineros entró en hibernación en julio, ahora el lanzamiento ha golpeado un desmayo de agosto. Esa es una mala combinación para un club que intenta desesperadamente mantenerse en la persecución de los playoffs en el Oeste de la Liga Americana.

Y ahora comienzan la parte difícil del cronograma.

Marco Gonzales , el abridor más constante de Seattle en toda la temporada, permitió siete carreras y 12 hits en cinco entradas el miércoles por la tarde, mientras los Rangers llegaban al triunfo de la serie 11-7 en el Globe Life Park.

“Fue uno donde fueron agresivos, y yo estaba un poco arriba en la zona, así que eso no ayuda”, dijo Gonzales. “Ese no es un gran combo con ese equipo”.

La rotación de los Marineros jugó una gran parte de una primera mitad sorprendente, pero ese grupo está a 0-6 con una efectividad de 6.24 mientras que el club ha perdido siete de sus últimos nueve juegos. Seattle tiene foja de 9-18 desde el 6 de julio, mientras que cae a 65-50, y ahora se enfrenta a tres equipos actuales de playoffs en los Astros, A’s y Dodgers en sus próximos 13 juegos, incluyendo siete contra el líder de la División Oeste de la Liga Americana.

Gonzales cayó a 12-7 con una efectividad de 3.79, mientras que cedió cinco dobles y un par de jonrones de Joey Gallo.

“Estuvieron con él hoy, no hay preguntas al respecto”, dijo el mánager de los Marineros, Scott Servais. “Estuvo allí y nos dio cinco entradas, pero no lo que típicamente hemos visto de Marco”.

Mike Zunino lanzó dos jonrones solitarios y ahora tiene tres en sus últimas dos aperturas, pero Seattle logró solo tres hits y un par de carreras en seis entradas frente al ex derecho de los Marineros Yovani Gallardo (7-1, 6.11 de efectividad).

Los Marineros se recuperaron en cuatro carreras en el séptimo frente al bullpen de los Vigilantes, pero el zurdo recién adquirido Zach Duke permitió cuatro carreras y cuatro hits, incluido un doble de dobles, mientras Texas restablecía su ventaja de cinco carreras en la parte inferior. del marco.

“Llegas a uno y ves que el juego empieza a dar vueltas a nuestro favor, pero luego tienes que salir y poner un cero, y no pudimos hacer eso”, dijo Servais. “Han estado balanceando los murciélagos muy bien”.

El segundo jonrón de Zunino fue un lanzamiento de novena entrada al centro proyectado a 438 pies por Statcast ™ y elevó su total de temporada a 16. Mitch Haniger se fue de 3-3 con un par de sencillos RBI, y Jean Segura tuvo un juego de dos carreras solo en la séptima ya que la ofensiva de Seattle continuó su reciente renacimiento.

Pero eso no fue suficiente para contrarrestar un ataque de 19 impactos de los Rangers que incluyó ocho dobles, un triple y dos jonrones. Los 11 hits extrabases fueron los más marcados por Texas desde 2011.

“Pensé que Marco arrojó bien la pelota”, dijo Zunino. “Pero cada vez que tratábamos de mantenerlos honestos, podían rastrearlo por la línea del lado del tiro, y cada vez que utilizábamos las cosas blandas, estaban golpeándolas en el espacio opuesto. Estaban en todas sus cosas. . Fue solo uno de esos días. Han estado balanceando los murciélagos muy bien en esta serie, y no pudimos calmarlos “.

Los Vigilantes de último lugar han ganado nueve de sus últimos 12 y anotaron 93 carreras en ese lapso, un promedio de 7.8 carreras por juego. Los Marineros, por el otro lado, han sumado 94 carreras en sus últimos 27 juegos (3.5 por partido) y ahora también se están peleando en el lado de lanzadores.

“Tenemos que seguir jugando al béisbol”, dijo Gonzales. “Es por eso que jugamos el juego. Quedan muchos juegos por jugar, y tenemos mucho tiempo. Tenemos que estar juntos y comenzar a hacer clic. Lo importante en este momento es no preguntarnos por qué estamos luchando o para entrar en pánico al respecto, es importante mantenerse unidos “.

El primera base Ryon Healy fue sacado del juego en la parte inferior de la sexta debido a una enfermedad relacionada con el calor, ya que ambos equipos lidiaron con las temperaturas de 92 grados en el concurso de la tarde. Momentos después, el relevista Sam Tuivailala se lastimó el tendón de Aquiles de la derecha tratando de atrapar el olor a enrojecimiento entre un tercer y un tercer asalto . Tuivailala, quien fue adquirido de los Cardenales hace dos semanas, no pudo poner peso en su pierna ya que fue ayudado fuera del campo y reemplazado por James Pazos , y ahora volará de regreso a Seattle para realizar más pruebas y será colocado en el Lista de discapacitados de 10 días.

El Gerente General Jerry Dipoto salió y consiguió a Duke de los Mellizos en la Fecha Límite de Negociación del 31 de julio sin exención para agregar un veterano especialista zurdo al bullpen. Pero el jugador de 35 años cedió las cuatro carreras en el séptimo después de que Seattle redujera el déficit a uno y permitió seis hits, incluidos tres dobles y un jonrón, y seis carreras en dos entradas y un tercio en cinco oportunidades. apariciones desde que se unieron a los Marineros.

“Dejé algunas bolas en la zona hoy y no funcionó bien, y eso es lo que sucede. Tengo que ser mejor”, dijo Duke, quien reconoció que es difícil cuando se trata de crear una buena primera impresión con un nuevo equipo. . “Puedes presionarte de esa manera, pero he estado aquí el tiempo suficiente como para no tener que luchar para eso. Estoy mejor de lo que he sido hasta ahora, y comenzaré a probarlo”.

“No tuvimos una buena serie. Tenemos que darle la vuelta. La gente está frustrada y molesta y todo eso. Pasaron muchas cosas en ese partido hoy, y para luchar como lo hicimos y llevarlo a un lugar bastante bueno y luego no mantenerlo funcionando fue frustrante “. – Servais

James Paxton (9-5, 3.51 ERA) ha sido sobresaliente contra los Astros este año, y recibirá otra oportunidad el jueves en la apertura de la serie PT a las 5:10 pm en el Minute Maid Park en un excelente enfrentamiento de pitcheo contra el diestro Justin Verlander (11-6, 2.19 ERA). Paxton tiene marca de 3-0 con efectividad de 0.87 en tres aperturas contra Houston esta temporada y 6-3 con efectividad de 2.59 en 11 aperturas en su carrera.

Greg Johns ha cubierto a los Marineros desde 1997, y para MLB.com desde 2011. Síguelo en Twitter @GregJohnsMLB .