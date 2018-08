Michael Jordan apoya a LeBron James después del ‘tuit’ de Donald Trump

Nueva York, 4 ago (EFE).- Menos de 24 horas después de que el presidente Donald Trump atacase a la nueva estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, el mítico Michael Jordan, seis veces ganador de la liga profesional norteamericana de baloncesto (NBA), emitió un comunicado respaldando a su colega.

“Apoyo a LJ”, dijo Jordan en un comunicado divulgado el sábado por su publicista.

En el mismo texto agrega, acerca de LeBron, que “está haciendo un trabajo increíble para su comunidad”.

Jordan se refiere a que a principios de esta semana, James, un tres veces campeón de la NBA, abrió una escuela primaria pública en Akron (Ohio), su ciudad natal, para dar a niños desfavorecidos la oportunidad de obtener una mejor educación.

James ha sido crítico frecuente de Trump. Una de sus más recientes críticas la realizó el lunes durante una entrevista, cuando dijo: “en Estados Unidos estamos en una posición en donde esta cosa de la raza se ha apoderado”.

En la entrevista -efectuada por Don Lemon, de la CNN- el jugador agregó: “primero, porque creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. Está utilizando los deportes para dividirnos, y eso es algo con lo que no me puedo identificar”.

En esa misma entrevista, dijo que “nunca se sentaría frente a (Trump)”.

Con ese motivo, el presidente, escribió un ‘tuit’ el viernes por la noche en el que dice que “LeBron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon”.

Agrega que Lemon “hizo que LeBron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer”.

Y al final de su ‘tuit’ escribió “¡Me gusta Mike!”, en referencia a la comparación que se ha hecho de ambos jugadores y para saber cuál de los dos es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.

Mientras que Jordan indica en su texto que apoya a James, LeBron no ha respondido el ‘tuit’ del presidente.

Lo único que ha escrito desde que Trump lo insultó es para dar a conocer su escuela: “I PROMISE School”. “¡Vamos chicos! Les quiero muchachos”.

