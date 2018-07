Netflix se hace con los derechos en todo el mundo de “Mowgli”, de Andy Serkis

Los Ángeles, 27 jul (EFEUSA).- La plataforma Netflix se ha hecho con los derechos en todo el mundo de “Mowgli”, una película basada en “The Jungle Book”, de Rudyard Kipling, y dirigida por el británico Andy Serkis, que iba a ser estrenada por el estudio Warner Bros., informó hoy el blog especializado Deadline.

La cinta, que ya está completamente rodada, cuenta con un reparto de voces en la versión original que incluye a Christian Bale (la pantera Bagheera), Cate Blanchett (la serpiente Kaa), Benedict Cumberbatch (el tigre Shere Khan), Naomie Harris (la loba Nisha) y el propio Serkis (el oso Baloo).

El elenco lo completan Matthew Rhys, Freida Pinto y Rohan Chand, con personajes de carne y hueso.

Serkis espera que, a pesar de la adquisición por parte de Netflix, la cinta, que apuesta por la técnica de captura de movimientos de los actores, llegue a los cines de forma limitada para que pueda ser exhibida en 3D.

“Estoy realmente entusiasmado”, dijo Serkis a Deadline. “De esta manera evitamos las comparaciones con ‘The Jungle Book’ (la cinta de Disney que recaudó casi 1.000 millones de dólares en 2016) y es un alivio no tener esa presión”, agregó.

“Netflix entiende que esta es una versión más oscura que no es para todos los públicos. No es para niños, aunque creo que aquellos de 10 años o más pueden verla. La intención siempre fue hacerla para 13 años en adelante, lo que nos permitía abordar temas más complejos y con escenas que dan un poco de miedo”, indicó.

Se espera que Netflix ponga la película a disposición de sus abonados el próximo año.

No es la primera vez que la compañía se hace con una película ya finalizada y que obraba previamente en manos de otro estudio, como ocurrió con la venta de “God Particle” o “Annihilation”, ambas originalmente de Paramount.

