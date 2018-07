Revelan denuncias de acoso y abuso sexual en albergues para niños inmigrantes

Tucson (AZ), 25 jul (EFEUSA).- Documentos policiales dan cuenta de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de empleados de dos albergues para niños inmigrantes en Arizona, en uno de los cuales el empleado fue sentenciado, informó un medio local.

El diario Arizona Republic reveló que en 2015 un menor de 15 años que se encontraba en el albergue La Estrella del Norte, en Tucson, denunció que el empleado Óscar Trujillo lo “tocó en el área de sus genitales sobre su ropa y trato de bajar sus pantalones en diferentes ocasiones”.

El periódico accedió a reportes de la Policía que reflejan que el menor, identificado como un niño no acompañado proveniente de Centroamérica y que apenas llevaba dos días en el sitio de acogida, reportó el incidente a una psicóloga del albergue, quien contactó a las autoridades policiales.

De acuerdo a la denuncia, Trujillo entró al cuarto del menor y comenzó a tocarlo y hacerle cosquillas en su estómago mientras le decía “que le podía dar todo lo que el necesitará”.

Los administradores del recinto, operado por la organización Southwest Key, con sede en Texas, dijeron a los agentes que los empleados están prohibidos de entrar solos al cuarto de un menor y si lo hacen no pueden estar más de cinco segundos, a la vez que un pie debe permanecer en el pasillo para que las cámaras de seguridad lo puedan captar.

El empleado, que ya había sido disciplinado por usar el baño de los menores con uno de ellos presente, fue grabado entrando al cuarto del menor en tres ocasiones, por un periodo de 30 segundos cada una, en una de las cuales intentó bajarle los pantalones.

Trujillo, que negó todas las acusaciones, fue sentenciado a tres años de libertad condicional por abuso sexual.

Otro reporte policial de 2015 revela que varias empleadas de este albergue denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de un compañero suyo, e incluso una declaró a la Policía que sus quejas no eran tomadas en serio y que tenía miedo de represalias.

En otro caso más reciente, en mayo de 2017, una menor de un albergue en Glendale, Arizona, y operado por la misma organización, denunció que un empleado le hizo comentarios inapropiados cuando salió de ducharse.

Southwest Key no ha emitido un comentario respecto a la información ni ha confirmado si los empleados en cuestión siguen trabajando para la organización.

