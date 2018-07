Andrus brilla con grand slam; Grandal aporta dos cuadrangulares

Houston, 25 jul (EFE).- El campo corto venezolano Elvis Andrus brilló con el tolete en la jornada de las Grandes Ligas al conectar grand slam y se convirtió en el pelotero latinoamericano más productivo.

También jugando con bate explosivo, el cubano Yasmani Grandal mandó la pelota a la calle en dos ocasiones que lo hicieron igualmente protagonista.

El poder de Andrus quedó reflejado al botar la pelota fuera del parque con las bases llenas, pero su aportación no impidió la derrota como locales de los Vigilantes de Texas que perdieron por 10-13 frente a los Atléticos de Oakland, en 10 entradas.

Andrus (4) pegó grand slam en la sexta entrada contra la serpentina del relevo J.B. Wendelken, cuando se registraban dos outs en el episodio.

El pelotero venezolano acabó el partido con dos imparables en cuatro turnos al bate para impulsar cinco carreras y pisar dos veces la registradora.

Por los Atléticos, el relevo dominicano Jeurys Familia (2-0) se mantiene invicto con su nuevo equipo desde que arribó a esa novena traspasado por los Mets de Nueva York.

Familia lanzó dos episodios, abanicó a dos bateadores rivales y se acreditó la victoria.

Grandal conectó par de cuadrangulares para los Dodgers de Los Ángeles, que perdieron 7-4 ante los Filis de Filadelfia, en duelo de equipos líderes de división de la Liga Nacional, que no se decidió hasta la decimosexta entrada, tras haber jugado cinco horas y 55 minutos.

El receptor cubano, que llegó a los 16 cuadrangulares en lo que va de temporada, castigó con par de vuelacercas, el primero logrado en el cuarto episodio, sin corredores por delante, al cazar la serpentina del abridor Aaron Nola, sin outs en la pizarra.

Grandall, que viajó siete veces a la caja de bateo, conectó en dos ocasiones y terminó con dos remolcadas y dos anotadas, volvió a desaparecer la pelota del campo en el sexto episodio, sin compañeros en base.

Otro receptor latino, el colombiano Jorge Alfaro (7), que salió de titular en la novena de los Filis, mandó la pelota a la calle en el séptimo episodio contra el trabajo del japonés Kenta Maeda con un corredor en base.

El guardabosques dominicano Starling Marte pegó el primero de tres vuelacercas de los Piratas de Pittsburgh, que vencieron a domicilio 4-9 a los Indios de Cleveland, en partido de interligas.

Marte (16) pegó batazo de cuatro esquinas en el primero en castigo al abridor Shane Bieber, con un corredor por delante.

Su compatriota el jardinero derecho Gregory Polanco (18) también castigo con cuadrangular a Bieber en el segundo, cuando tenía a un compañero en los senderos.

Otro pelotero quisqueyano, el bateador designado Edwin Encarnación (23) conectó jonrón en la cuarta, sin outs, como líder de la ofensiva de los Indios.

El antesalista venezolano Eugenio Suárez castigó con vuelacercas para los Rojos de Cincinnati, que perdieron de locales por 2-4 contra los Cardenales de San Luis.

Por los Rojos, Suárez (21) mandó la pelota a la calle en el séptimo episodio con un compañero en los senderos y un out en la entrada.

El abridor puertorriqueño José Berríos lanzó siete episodios sobre y se acreditó el triunfo de los Mellizos de Minnesota, que blanquearon a domicilio 0-5 a los Azulejos de Toronto.

Berríos (10-7) permitió cuatro imparables, una base y retiró a nueve bateadores para sumar su décima victoria, necesitó 102 lanzamientos, 65 a la zona del strike, enfrentó a 25 bateadores y dejó en 3.48 su efectividad.

En la batería tuvo el apoyo del antesalista venezolano Eduardo Escobar (15), que la botó en la octava con dos corredores por delante, con un out en la entrada.

El cerrador mexicano Joakim Soria se acreditó rescate en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, que vencieron a domicilio 2-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Soria (16) lanzó una entrada y se acreditó rescate, permitiendo un imparable.

Mientras que el segunda base cubano Yoan Moncada (13) aportó cuadrangular en la séptima entrada, bambinazo solitario, contra el relevo Noé Ramírez, que lo dejó líder de la ofensiva de los Medias Blancas.

El abridor dominicano Yefry Ramírez trabajó cinco episodios y los Orioles de Baltimore derrotaron de manera sorpresiva 7-6 a los Medias Rojas de Boston, líderes de la División Este de la Liga Americana y con la mejor marca de las mayores (71-32).

Ramírez (1-3) aceptó cuatro imparables, tres vuelacercas, tres carreras, regaló una base por bolas y retiró por la vía del ponche a seis bateadores rivales.

El dominicano enfrentó a 20 bateadores con 92 lanzamientos, 52 a la zona exacta y dejó en 3.49 su efectividad.

Su compatriota, el cerrador Wily Peralta logró salvamento en la victoria de los Reales de Kansas City, que vencieron 5-4 a los Tigres de Detroit, en duelo de equipos perdedores del Viejo Circuito.

Peralta (5) sacó los últimos tres outs del juego y se apuntó el rescate al permitir imparable y carrera.

El bateador designado de los Tigres, el venezolano Víctor Martínez (5), mandó la pelota a la calle en la séptima llevando a dos corredores por delante contra el trabajo del relevo Tim Hill.

El guardabosques cubano Guillermo Heredia pegó de vuelta entera para los Marineros de Seattle, que perdieron de locales 3-4 contra los Gigantes de San Francisco, en duelo de interligas.

Heredia (3) mandó la pelota del otro lado de la barda, sin corredores por delante.

