Estudio de Stanford vincula aumento de suicidios con cambio climático

Los Ángeles (EFEUSA).- El aumento de la temperatura global para el año 2050 puede ocasionar un incremento de 21.000 suicidios adicionales en Estados Unidos y México, según un estudio de la Universidad de Stanford dado a conocer.

La investigación, publicada en la revista Nature Climate Change, encontró “fuerte evidencia” que las altas temperaturas aumentan las tasas de suicidio, de acuerdo a una nota de la universidad.

“Los miles de suicidios adicionales que es probable que ocurran como resultado de un cambio climático no mitigado no son solo un número, representan pérdidas trágicas para las familias de todo el país”, señaló el profesor y director del estudio sobre Marshall Burke en declaraciones recogidas en el comunicado.

Los investigadores compararon los récords de las temperaturas y los datos de suicidio a lo largo de varias décadas en condados de Estados Unidos y México, además de estudiar incluso el lenguaje usado en redes sociales.

El equipo utilizó proyecciones de modelos climáticos globales y calculó que el aumento de temperatura para 2050 podrían incrementar las tasas de suicidio un 1,4 % en Estados Unidos y un 2,3 % en México, lo que representaría 21.000 casos más en los dos países.

Burke, economista de la Escuela de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales en Stanford, agregó que los efectos de las altas temperaturas difieren poco según “la riqueza de las poblaciones y si están habituados a climas calurosos”.

Por ejemplo en Texas, uno de los estados donde se han registrado mayores índices de incrementos de temperatura por el cambio climático, las tasas de suicidio han aumentado también, de acuerdo a este informe.

Los expertos resaltaron que incluso en las áreas donde se amplió el uso del aire acondicionado no disminuyó el número de suicidios.

Estudios anteriores encontraron que los suicidios tienden a llegar a incrementarse durante los meses más cálidos, sin embargo estos análisis siempre contaron otros factores de riesgo como las tasas de desempleo o la cantidad de luz diurna.

Solomon Hsiang, coautor del estudio y profesor en la Universidad de California Berkeley, explicó que aunque que por años se han estudiado los efectos del calentamiento respecto a conflictos y violencia, y que arrojaron revelaciones según las cuales las personas pelean más bajo altas temperaturas, ahora se estima que además de lastimar a otros algunas personas se lastiman a sí mismas.

“Parece que el calor afecta profundamente a la mente humana y cómo decidimos infligir daño”, agregó Hsiang.

Los investigadores también analizaron el lenguaje utilizado en más de 500 millones de mensajes de usuarios de Twitter para determinar si las altas temperaturas afectan el estado mental, y cuánto se usan palabras como “solitario”, “atrapado” o “suicida”.

El estudio determinó que en los periodos de calor el uso del lenguaje en las redes sociales suele ser más depresivo.

Aunque los autores enfatizan que el aumento de la temperatura y el cambio climático no deben verse como motivaciones directas para el suicidio, estos datos deben tenerse en cuenta para los programas de prevención.

“El suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y las tasas de suicidio en los Estados Unidos han aumentado dramáticamente en los últimos 15 años. Entonces, entender mejor las causas del suicidio es una prioridad de salud pública”, dijo Burke.

