Triplete de Martínez, que gana duelo a Rooney, y Atlanta es líder

Nueva York 21 jul (EFE).- El internacional delantero venezolano Josef Martínez marcó su sexto triplete en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), nueva marca, y ayudó al Atlanta United a vencer por 3-1 al DC United en partido correspondiente a la jornada 21.

Los tantos marcados por Martínez también lo consolidan como líder de los goleadores al llegar a 22 anotaciones en igual cifra de partidos que lleva disputados esta temporada con el Atlanta United.

Martínez mostró una vez más su olfato de gol cuando al minuto 29 remataba de cabeza un centro que le puso desde la derecha el argentino Héctor Villalba y aprovechó la pobre salida del portero del DC United, David Ousted, para empatar 1-1 el marcador.

El United se había adelantado al minuto 8 con un gran remate por bajo del delantero húngaro Zoltán Stieber, que batió al arquero Brad Guzan, siendo la mejor y la única jugada de peligro que generó el equipo visitante.

No se movería más el tanteador en la primera parte, pero en la segunda llegaron los dos fallos de la defensa del United, que no supo despejar bien el balón en las jugadas en las que Martínez, a los 54 minutos, de cabeza, anotaba el 2-1.

El partido lo sentenció el venezolano a los 73 con el tercero en su cuenta particular, al superar a Ousted en el duelo de uno contra uno.

Antes, Martínez se había quedado sólo con el rebote del balón en una jugada de contraataque, la que su marcador no pudo despejar en el cruce.

Las acciones individuales de Martínez, que se encuentra a seis goles de batir la mejor marca de todos los tiempos en la MLS a falta de 12 fechas para el final de la temporada regular, fueron de nuevo lo mejor del encuentro que se disputó en el terreno de juego del Mercedes-Benz Stadium ante 45.087 espectadores.

La gran actuación de Martínez dejó en segundo plano el debut como titular del D.C.Unitedl venezolano dejó en segundo plano la actuación del inglés Wayne Rooney, que aguantó 66 minutos en el campo antes de que fuese sustituido.

El triunfo consolida al Atlanta United como líder de la Conferencia Este con marca de 44 puntos (13-5-4), que es también la mejor de la MLS.

Mientras, el DC United sigue con 14 puntos (3-5-8), es último de la Conferencia Este y con la segunda peor marca de la liga, solo superada por los Earthquakes de San Jose (12 puntos).

