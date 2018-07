La globalización del mariachi, punto y aparte a cargo de grupos femeninos

Los Ángeles, 21 jul (EFEUSA).- Los grupos de mariachis integrados por mujeres, a los que tiempo atrás casi nadie regalaba un buen augurio, están ayudando a globalizar aun más la música mexicana, según ha quedado demostrado en el Quinto Festival Internacional de Mariachi Femenil, que tiene lugar este fin de semana en Los Ángeles, California.

Con presencia en diferentes estados de EE.UU. y en otros países como Inglaterra o Canadá, la inventiva de la mujer la ha llevado no sólo a presentar simplemente esta música tradicional (rancheras, el jarabe tapatío y los corridos), sino también a adaptar las canciones originales de otros países a la interpretación del mariachi.

“Veo que las mujeres nos estamos uniendo en todo el mundo, nos estamos conociendo y cuando las traigo al festival establecen redes de comunicación para ayudarse unas a otras”, declaró a Efe la doctora Leonor Xóchitl Pérez, musicóloga y organizadora de este evento que se organiza desde hace tres años.

Según la también investigadora, con el liderazgo de la mujer ya existen grupos de mariachis femeninos en países tan distintos como Italia o Irlanda.

“Además de las canciones tradicionales mexicanas, hacemos arreglos de temas en inglés al estilo mariachi”, explicó por su parte Anna Csergo, directora del conjunto Mariachi Las Adelitas UK, con sede en Londres, en el Reino Unido.

La última de las adaptaciones de este grupo surgido en 2013 es el tema “Back to Black”, de la famosa intérprete fallecida Amy Winehouse, que Las Adelitas UK tocan “en versión guapango”.

Sin embargo, el “fuerte” sigue siendo la interpretación de música tradicional mexicana, según destaca Csergo.

“En los últimos años, la música de mariachi se ha vuelto muy popular entre los ingleses”, asegura la fundadora del grupo cuando da cuenta de que las contratan para bodas, cumpleaños y otros eventos.

El grupo, dice Csergo, gusta por igual entre latinos e ingleses, pues mezcla interpretaciones del repertorio clásico de mariachis con adaptaciones de temas británicos y “ochenteros” como “Sweet Dreams”, de Eurythmics.

Las Adelitas UK se presentan hoy junto con el ya muy conocido Mariachi Divas, ganador de dos premios Grammy, y el Mariachi Alma del Folklore, el primer grupo femenino de su tipo en Denver, Colorado.

Estarán acompañadas por el Ballet Folklórico de Los Ángeles, que dirige Kareli Montoya, y de la cantante de mariachi Junko Seki, oriunda de Chiba, Japón, que canta en español aunque no habla el idioma.

Michelle Cormier fundadora y directora del grupo Mariachi Estrellas de Vancouver, de Canadá, un equipo que también actúa este sábado, conoció a la doctora Pérez en un festival en Rosarito, en Baja California (México) y de allí surgió un importante fortalecimiento para el grupo mariachi que este sábado se presenta en el festival, cuya sede está enclavada en San Gabriel, al noreste de Los Ángeles, California.

“No somos el primer grupo de mariachi femenino en Vancouver, pero actualmente somos el único y creo que en todo Canadá”, comentó Cormier en entrevista con Efe.

Con su visión como profesional de la música, la directora y su grupo interpretan la música mariachi de manera tradicional, aunque “también tenemos mucha apertura para hacer otras cosas, como la reciente adaptación de dos temas del conocido grupo Influence”, sostuvo.

En esa búsqueda de nuevas ideas y experiencias, Cormier contactó a un grupo de son jarocho, de Guanajuato, México, con el que ya tienen seis canciones mezclando el repertorio de los dos grupos y cuya cosecha presentarán en una gira próxima.

La novedad de un grupo de sólo mujeres también gusta mucho entre los canadienses, afirma Cormier.

“La comunidad mexicana allí no es muy grande, pero está creciendo y ellos con otros latinos y los mismos canadienses están muy interesados en esa idea de un grupo de mariachi de mujeres. Les llama mucho la atención”, aseguró.

