Illinois investiga supuestos abusos a niños inmigrantes en refugio de Chicago

Chicago (EFEUSA).- El Departamento de Servicios a Niños y Familias de Illinois informó de que ha iniciado una investigación sobre supuestos abusos físicos y emocionales a niños separados de sus padres inmigrantes en un albergue de Chicago.

La vocera del departamento, Alissandra Calderón, informó a medios locales de que la investigación se centra en Casa Guadalupe, uno de los nueve albergues administrados en el área de Chicago por la agencia humanitaria Heartland Alliance.

No se divulgaron otros detalles, pero la investigación fue pedida esta semana por el senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, quien declaró estar “consternado” por declaraciones realizadas por niños en un artículo del Washington Post.

El artículo de prensa identificó a varios niños brasileños y guatemaltecos que fueron entregados a sus padres y relataron que habrían sido víctimas de maltratos durante el tiempo que pasaron recluidos como consecuencia de la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump con los inmigrantes indocumentados.

Dijeron que eran controlados por cámaras ocultas, regañados y amenazados por los responsables, que los obligaban a realizar tareas de limpieza y no permitían el contacto físico entre hermanos.

Asimismo, dos de ellos afirmaron haber visto que “que un niño problemático, de unos cinco años de edad, fue inyectado repetidamente con algo que lo hacía dormirse sobre la mesa”.

Durbin envió una carta a David Sinski, director ejecutivo y vicepresidente de la agencia, donde le pidió que informara inmediatamente si los relatos eran verdaderos, qué pasos daría Heartland para responsabilizar a los supuestos responsables y cómo trabajará para estar segura de que esto no se repita”.

El demócrata expresó que los niños separados de sus familias en la frontera sur, como resultado “de una política ilegal y desalmada”, han sufrido “mucho más trauma” al que se pueda obligar a cualquiera.

Afirmó que debe realizarse todo el esfuerzo posible para que una vez estén bajo el cuidado de instituciones como Heartland, esos niños sean cuidados con la consideración que se merecen, “tanto física como emocionalmente”.

La vocera de Heartland, Mailee García, calificó hoy de “perturbadoras” las afirmaciones de los niños, porque “no reflejan nuestros valores y la calidad del cuidado que proveemos”.

Sin embargo, no comentó la decisión estatal de investigar a la institución que trabaja desde hace 20 años con familias refugiadas.

Durbin informó que el mes pasado, junto a otros 40 senadores demócratas, pidieron a la Oficina del Inspector General que abriera una investigación sobre la aplicación de la política sobre separación de familias, que Trump acabó por suspender tras las enormes críticas recibidas a nivel nacional e internacional.

El legislador actualizó el pedido para incluir específicamente en esa investigación las acusaciones presentadas contra Casa Guadalupe.

Related