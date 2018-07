Bregman es nombrado Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas

NUEVA YORK , 18 jul (EFE).- El antesalista de los Astros de Houston, Alex Bregman, fue nombrado Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas por su jonrón en la décima entrada que envió a la Liga Americana a una victoria por 8-6 sobre la Liga Nacional.

El jonrón de Bregman, de 24 años de edad, frente al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Ross Stripling, fue uno de los 10 mejores en el juego, y puso a la Liga Americana al frente para conseguir la ventaja definitiva.

“Tomé un “cutter” en el primer lanzamiento medio, luego me enfoqué y quería pegar de línea pero la bola se salió del campo de juego”, dijo el pelotero.

Agregó que “aunque sentí que di un golpe sólido no esperaba que la pelota volara tan lejos. En realidad fue una locura. Creo que ambos equipos dimos buen juego, fue algo muy divertido”.

Bregman se convirtió en jugador Todo Estrella por primera vez en su tercera temporada en las Grandes Ligas.

El tercera base de la novena tejana pegó 19 jonrones la temporada pasada, y en lo que va de la presente ya suma 20 cuadrangulares.

El piloto de la Liga Americana, A.J. Hinch, que dirige a los Astros, dijo: “Ya antes me he dado cuenta de que Bregman es un jugador que puede marcar la diferencia en cualquier momento”.

“Con el bate es un verdadero peligro y a eso debemos sumar que es un jugador dedicado y disciplinado, así que me siento muy orgulloso de él”.

