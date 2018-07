Vídeos, redes sociales y caras de Hollywood para llamar al voto en noviembre

Washington, 17 jul (EFEUSA).- Vídeos, redes sociales y estrellas de Hollywood tan conocidas como la actriz Rashida Jones o Jane Fonda centran la campaña que inició hoy una coalición de 23 grupos progresistas para impulsar el voto demócrata en las elecciones legislativas de noviembre.

La campaña ha sido bautizada como “El Último Fin de Semana” (“The Last Weekend”, en inglés) y busca movilizar a los demócratas durante el fin de semana previo a la jornada electoral del 6 de noviembre.

El objetivo es lograr que aquellos que se han manifestado en las calles contra las políticas del presidente, Donald Trump, actúen ahora como voluntarios para llamar a las puertas de posibles electores demócratas e instarles a votar en los comicios legislativos, que tradicionalmente cuentan con menos participación.

La coalición quiere que los voluntarios empleen un millón de horas en reuniones con los vecinos, debates en redes sociales y en el registro de votantes.

Este es uno de los pocos países del mundo donde los ciudadanos tienen que registrarse anteriormente para poder votar, en vez de que el Estado sea el encargado de elaborar una lista de personas con derecho a sufragar.

Por eso, el registro ha sido siempre tan importante para diferentes organizaciones del país.

Para impulsar el sufragio, la campaña “El Ultimo Fin de Semana” contará con conocidos activistas, políticos y estrellas de Hollywood, a los que los organizadores invitan a hacer vídeos para enfatizar la importancia de salir a votar para cambiar el color político del Congreso, actualmente dominado por los republicanos.

La campaña lanzó hoy un vídeo protagonizado por las actrices Jane Fonda, Rashida Jones y Lily Tomlin, en el que hablan sobre algunas de las consecuencias de las elecciones de noviembre, como cambios en las políticas de control de armas, los derechos reproductivos de las mujeres y el medioambiente.

El vídeo tiene un carácter cómico: En él, Jane Fonda afirma que oye los pensamientos de sus compañeras, mientras que las otras actrices hacen alusión a la importancia de participar en las elecciones de mitad de periodo, es decir, los comicios legislativos en los que no se vota por el presidente.

Cada dos años, se renueva la Cámara de Representantes por completo y un tercio del Senado; mientras que cada cuatro años se celebran elecciones presidenciales.

“La participación de los votantes durante las elecciones de mitad de periodo es históricamente terrible con la participación de la mitad de los que participan en los comicios presidenciales. Y eso no va a funcionar este noviembre”, recuerda Jones, que se encargó de escribir el guión del vídeo junto a Pat Resnick.

En el vídeo, Lily Tomlin explica que, en el último año, ha habido un “movimiento progresista sin precedentes” y, por ello, las tres actrices piden a los ciudadanos que no abandonen la fuerza de sus marchas y protestas para que, en noviembre, los demócratas recuperen el Congreso.

Según la web Real Clear Politics, que confecciona un promedio diario de los principales sondeos, el Senado podría seguir en manos de los republicanos que ganarían 48 de los 100 escaños si las elecciones se celebraran hoy, mientras que los demócratas disminuirían su presencia al quedar con 44.

No obstante, en el Senado existen ocho puestos en juego, por lo que la mayoría aún no está decidida, de acuerdo a ese portal.

En la Cámara de Representantes, los demócratas parecen tenerlo más fácil puesto que todavía hay 34 de los 435 escaños en juego, algunos de los cuales se sitúan en distritos donde podrían incrementar su ventaja durante los próximos meses, indica la web Real Clear Politics.

La coalición que lanzó hoy la campaña está compuesta por una amplia gama de grupos, como Latino Victory, que busca incrementar el poder de los hispanos en las instituciones; así como por #VOTEPROCHOICE, que defiende los derechos reproductivos de las mujeres, o The Collective Pac, que aboga por los derechos de los afroamericanos.

Los organizadores aseguran que es la primera vez que asociaciones progresistas con prioridades tan diferentes se unen para hacer campaña en unas elecciones legislativas.

