El actor Michel Brown se declara “fascinado” con tres personajes cruzados

Miami, 17 jul (EFEUSA).- El actor argentino Michel Brown, quien en las próximas semanas estrena la serie “Falco” en Telemundo y TNT, y “Señor Ávila” en HBO, aseguró a Efe que jamás se habría imaginado un éxito profesional de esta magnitud hace 16 años, cuando se dio a conocer con la telenovela “Pasión de Gavilanes”.

Durante una visita reciente a Miami para promover “Falco”, teleserie que definió como “la primera producción concebida como serie policial hecha en español”, Brown se describe “fascinado” con los tres personajes que cayeron en sus manos el corriente año.

“Uno es un asesino serial, en HBO”, explicó sobre Molina, su caracterización en “Señor Ávila”, a quien dibujó como “un psicópata divino”.

Luego vino Alejandro Falco. “Este es un tipo que despierta de un coma” 23 años después de haber recibido un balazo en la cabeza.

La serie, que también se transmitirá vía “streaming” por Amazon Prime, es una versión de una producción alemana cuyo título podría ser traducido al español como El último policía.

“Es un experimento que ojalá que le vaya bien, para poder hacer más series de acción que no solo sean tiroteos y carros (automóviles) dando vueltas”, indicó el actor.

Serán 12 capítulos en los que Falco no solo se debe adaptar al mundo moderno, sino también a tener como jefa a una mujer. Además, irá resolviendo casos como el de un asesinato de una prostituta venezolana en el primer episodio y buscará a quien intentó matarlo.

El viaje a Miami significó una interrupción de las grabaciones de un tercer proyecto, la serie “Contracara”, en la que trabaja con la actriz mexicana-francesa Angelique Boyer y que se transmitirá en México por Televisa y en Estados Unidos por Univisión.

El papel en el que trabaja este verano es aun más complicado. “Es un tipo que reencarna en un cuerpo ajeno”, en el desempeño de “Contracara”, un guión del venezolano Leonardo Padrón.

“Es un señor de más de 60 años (El Chino), que se despierta en el cuerpo de un joven y se hace pasar por un chofer para descubrir a sus enemigos”, explicó Brown.

“El mejor nombre es Jacobo, que es el del chofer”, aseguró entre risas.

Aunque los promueve casi en paralelo, Brown se ha identificado profundamente con todos los personajes. Los conoce bien y hasta suena enamorado de ellos.

“Son personajes deliciosos, con mucha tela de donde cortar. Tres personajes arriesgados. Es un buen momento. Estoy muy agradecido y toco madera”, dice mientras busca una superficie a su lado para pasar sus nudillos.

“Es un buen año, con tres historias macabras y distintas cada una”, sostuvo el actor de 42 años.

Con el acento neutro del español que le caracteriza, hecho a base de pinceladas de su Buenos Aires natal, de la ciudad de Bogotá, donde trabajó años, y del México donde vive actualmente, Brown sabe que debe aprovechar la época de bonanza de su carrera.

También dice apreciar la forma diferente en la que están trabajando las pequeñas productoras, en contraste con las grandes empresas de televisión en español.

“Falco” ha sido producida por Dynamo (“Narcos”) y Spiral International. “Señor Ávila”, ganadora de un Emmy Internacional, lleva la factura de Lemon Studios, mientras que “Contracara” está siendo producida por W Studios.

“En América Latina se están haciendo productos nuevos de televisión con un sabor propio”, asegura Brown, uno de los pocos actores con experiencia en todos los géneros del momento y quien, durante 2016 y 2017, fue el protagonista de la narcoserie “La Querida del Centauro”.

Brown decidió dejar Argentina y probar suerte en México a mediados de la década de los años 90, después de haberse dado a conocer en la icónica serie para adolescentes “Chiquititas” (1995).

Entró a Televisa y participó en la telenovela juvenil “DKDA: Sueños de Juventud” (1999), pero no fue hasta 2003 que se convirtió en un actor reconocido.

Su papel como el menor de los hermanos en la telenovela colombiana “Pasión de Gavilanes” le cambió la vida.

En esa época era “un actor que se divertía con lo que hacía, que vivía de una manera muy sabrosa con un personaje muy divertido”, dijo Brown al evaluar su trayectoria artística. “Hoy me lo tomo con mucha más verdad. Con mucho más compromiso”.

