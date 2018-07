Las empresas e individuos que compraron indirectamente paneles de yeso (drywall) de uso final pueden tener derecho a dinero de acuerdos de demanda colectiva

BOSTON /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — La siguiente declaración está siendo emitida por Block & Leviton LLP, Finkelstein Thompson LLP y Green & Noblin PC sobre el Litigio Antimonopolio de Paneles de Yeso (Drywall Antitrust Litigation).

La demanda, conocida como In re Domestic Drywall Antitrust Litigation, MDL No. 2437 y 13-MD-2437, pendiente en la corte federal de Filadelfia, alega que ciertos fabricantes conspiraron para fijar los precios de Paneles de Yeso (Drywall), y, como resultado, las empresas, individuos y entidades que compran paneles de yeso de uso final, y no para la reventa, pagaron demasiado. Esta notificación es solamente un resumen; visite el sitio del acuerdo en www.indirectdrywallsettlement.com para la notificación (Notice) completa y otra información, incluyendo fechas límites, una lista de demandados, y cómo presentar un reclamo.

El Nuevo Acuerdo: Se ha alcanzado un nuevo acuerdo con los demandados restantes en el caso (American Gypsum Company LLC, New NGC Inc., y PABCO Building Products LLC) por $1 millón más $250,000 para informar de este acuerdo. El nuevo acuerdo afecta a todas las empresas, personas u otras entidades que residen actualmente en los Estados Unidos que compraron indirectamente paneles de yeso en los Estados Unidos fabricados por cualquier de los demandados, o sus subsidiarias, afiliados o empresas conjuntas, para uso final y no para la reventa entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de enero de 2018, con ciertas exclusiones identificadas en el sitio del acuerdo. Visite el sitio del acuerdo para una explicación completa de quienes son los afectados por el acuerdo.

La distribución propuesta: Si se aprueba el Nuevo Acuerdo, concluirá el litigio, y se distribuirán los fondos de este acuerdo, y los de acuerdos previos con los demandados TIN Inc., USG Corporation, United States Gypsum Company, y Lafarge North America Inc. Las restituciones del acuerdo totalizan $16.95 millones. Visite el sitio del acuerdo para información adicional sobre estos acuerdos previos.

¿Cuáles son las ventajas?

Si se aprueba, la Distribución Propuesta permite a los miembros de la clase de demandantes que compraron paneles de yeso en ciertos estados entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, recuperar daños monetarios. Se distribuirán los fondos del acuerdo a los reclamantes que reúnen los requisitos una vez deducidos todos los honorarios de abogados, gastos por litigio, y compensaciones por servicio a los Representantes de la Clase ordenados por la Corte. Visite el sitio web del acuerdo para ver los estados elegibles y otra información sobre la distribución de las restituciones del arreglo.

¿Cuáles son mis derechos?

Usted debe presentar un reclamo por correo o en línea a más tardar el 9 de enero de 2019 para recibir un pago. Si presenta un reclamo, estará obligado por las decisiones de la corte y renunciará a su derecho de demandar a American, NGC, o PABCO respecto a los reclamos en esta demanda. Si no hace nada, no recibirá un pago y estará obligado por las decisiones de la corte. Puede excluirse a sí mismo del Nuevo Acuerdo a más tardar el 21 de septiembre de 2018. No recibirá un pago, pero mantendrá el derecho de interponer una demanda por cuenta propia contra American Gypsum, NGC, o PABCO a costo propio. Excluirse a sí mismo de la Clase del Nuevo Acuerdo no afectará sus derechos respecto a los arreglos previos con Lafarge, TIN o USG.

Usted puede objetar a los términos del Nuevo Acuerdo a más tardar el 21 de septiembre de 2018 (pero no a los términos de los acuerdos previamente aprobados con USG, TIN, o Lafarge). Si usted es miembro de cualquier de las Clases del Acuerdo, puede objetar a la Distribución Propuesta, la solicitud de honorarios y gastos de los abogados, o las compensaciones por servicio. El sitio del arreglo describe cómo presentar un reclamo, excluirse u objetar.

La Corte realizará una audiencia el 25 de octubre de 2018 a las 2:00pm en la James A. Byrne U.S. Courthouse, 601 Market Street, Filadelfia, Pensilvania 19106, tribunal 3A, para considerar si se debe aprobar el Nuevo Acuerdo, la distribución propuesta y la moción para honorarios, costos y recompensaciones por servicio. Las mociones para la aprobación del acuerdo, y los honorarios de abogados, costos y recompensaciones por servicio, se publicarán en el sitio web después de que se hayan presentado. Usted puede asistir a esta audiencia, pero no es obligatorio.