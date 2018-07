“La Roca” trepa rascacielos en llamas en una película no apta para el vértigo

Nueva York, 12 jul (EFE).- El actor estadounidense Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, estrena una nueva aventura, la película de acción “Skyscraper”, con la que pretende reventar la taquilla a partir de mañana viernes y recuperar su puesto como actor mejor pagado de Hollywood, que perdió en 2017.

Johnson interpreta a Will Sawyer, un veterano de guerra y exagente del FBI que se retiró hace una década por culpa de un accidente en el que perdió una pierna.

En esa misma operación conoció a su mujer, una médico de combate que interpreta Neve Campbell (“House of Cards”) con la que decide formar una familia e iniciar una vida más tranquila, con un nuevo trabajo como técnico de seguridad.

Pero pronto la acción y el riesgo vuelven a la vida de Sawyer, que se encuentra en China trabajando en “The Pearl”, un moderno rascacielos que presume de ser el más seguro del mundo y el más alto (mide tres veces lo que el Empire State).

Un grupo de terroristas prende fuego al rascacielos con el objetivo de calcinar un USB con información delicada, y allí quedan atrapados la mujer y los hijos del exmilitar.

Así que “La Roca” se dispone a rescatarlos y acabar con los criminales, todo ello mientras la policía le cree responsable del ataque y ordena su detención.

La amputación de una pierna no impedirá que “La Roca” trepe a pulso más de 100 pisos del rascacielos, con unas piruetas no aptas para quienes padecen vértigo y que en algunos casos desafían a las leyes de la gravedad (y las del sentido común).

“‘Skyscraper’ es toda una montaña rusa, un viaje, y siempre quieres que se pase un poco de la raya, quieres que sea real pero con un 10% extra, que sea improbable pero que no sea imposible, que sea emocionante y loca pero no estúpida”, señaló en declaraciones a Efe el director de la película, Rawson Marshall Thurber.

Para Marshall Thurber, rodar esta película de acción fue una experiencia “muy intensa” por su miedo a las alturas, y por eso cree que las gotas de humor que intercala la película son necesarias “para soltar la tensión” por momentos y así retomar luego la acción.

En cambio, “La Roca” no sufre vértigo y reconoce que la única dificultad durante el rodaje fue meterse en el papel de una persona amputada, ya que quería interpretarlo de forma “respetuosa y auténtica”.

“Pasé muchísimo tiempo con Jeff Glasbrenner, que fue el primer estadounidense amputado en subir al Everest y que ha sido paralímpico en múltiples ocasiones -ha añadido- y que es un ser humano fenomenal”, explicó a Efe Dwayne Johnson.

“La Roca” detalló que, durante cuatro meses, llevó una funda de prótesis para su pierna, que intentó no quitarse en ningún momento “para recordar cada día que solo tenía una pierna”.

No es la primera vez que Johnson y Marshall Thurber trabajan juntos: ya lo hicieron en “Central Intelligence” (2016) y volverán a repetir en “Red Notice”, una nueva cinta de acción prevista para 2020.

“Intento hacer películas sin él pero siempre aparece y se pone delante de la cámara, y yo digo ‘¡Dwayne! ¿Qué haces? ¿También quieres estar en esta película?’ Es una pesadilla”, bromeó el director.

Aunque se rodó en Canadá, la película está ambientada en China y gran parte del reparto es asiático -aunque la mayoría de los personajes principales son occidentales-, una decisión orientada a seducir al mercado asiático, cada vez más crucial para lograr un verdadero “taquillazo”.

“Skyscraper” está lleno de peleas: con pistolas, granadas, cuchillos y a puño cerrado, como la que protagonizan dentro de un coche Neve Campbell, que interpreta a Sarah Sawyer, y una de las terroristas.

“No es común ver a dos mujerazas poderosas peleando juntas y fue muy divertido”, reveló Campbell, quien admite que todavía es difícil ver pelear a una mujer con un hombre porque ellas “normalmente no son retratadas como personajes fuertes” y apunta a Charlize Theron en “Atomic Blonde (2017) como una de las pocas excepciones.

