Las multivitaminas no promueven la salud cardiovascular, según investigadores

Washington, 10 jul (EFEUSA).- Tomar suplementos multivitamínicos y minerales no previene ataques cardíacos, accidentes cerebrovaculares o muerte cardiovascular, según un estudio publicado hoy en la revista especializada de la American Heart Association.

“No encontramos ningún beneficio clínico del uso de multivitaminas y minerales para prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o muerte cardiovascular”, sentenció el autor principal del informe, Joonseok Kim, profesor de la Universidad de Alabama en Birmingham.

El equipo de investigación evaluó de forma amplia 18 estudios individuales publicados con anterioridad, incluyendo ensayos controlados aleatorios y análisis de cohortes prospectivos, que sumaron un total de más de 2 millones de participantes y con un promedio de 12 años de seguimiento.

Al revisar todos estos informes, no encontraron ninguna asociación entre tomar suplementos multivitamínicos y minerales y un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares.

“Ha sido excepcionalmente difícil convencer a las personas, incluidos los investigadores en nutrición, para que reconozcan que los suplementos de multivitaminas y minerales no previenen las enfermedades cardiovasculares”, dijo Kim.

El investigador espera que estos resultados “ayuden a disminuir el bombo” alrededor de estos suplementos y que anime a la gente a utilizar métodos probados para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como comer más frutas y verduras, hacer ejercicio y evitar el tabaco.

Aproximadamente el 30 por ciento de los estadounidenses consume suplementos de multivitaminas y minerales, y está previsto que la industria mundial de suplementos nutricionales alcance los 278.000 millones en 2024.

La controversia sobre la efectividad de los suplementos multivitamínicos y minerales para prevenir las enfermedades cardiovasculares ha estado en el centro del debate científico durante años, a pesar de numerosos estudios de investigación que sugieren que no ayudan.

“Aunque los suplementos multivitamínicos y minerales tomados con moderación rara vez causan daño directo, instamos a las personas a proteger su salud cardíaca al comprender su riesgo individual de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular”, escribieron los autores.

Entre sus recomendaciones, aseguraron que es importante incluir una dieta saludable para el corazón, ejercicio, dejar de fumar, controlar la presión arterial y los niveles de colesterol no saludables, y cuando sea necesario, el tratamiento médico.

