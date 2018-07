Justin Bieber confirma que se casará con Hailey Baldwin

Los Ángeles (EFEUSA).- El cantante canadiense Justin Bieber confirmó a través de sus redes sociales que se casará con la modelo estadounidense Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Balwin.

“Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia”, escribió el músico.

“Prometo liderar nuestra familia con honor e integridad y dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos. Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría pasarla con nadie más”, añadió.

En su texto, Bieber confirma que la pareja se comprometió el 7 de julio y comenta que esa cifra es “el número de la perfección espiritual”. “¡Es cierto, buscadlo en Google”, indicó.

El artista de 24 años, conocido por temas como “Sorry”, “Baby” o “What Do You Mean?”, publicó una fotografía de la pareja en la que su futura esposa, de 21 años, muestra el anillo de compromiso.

“No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento”, dijo Badlwin, por su parte, a través de Twitter.

La pareja, que comenzó a salir en 2016 antes de una ruptura, se prometió el sábado durante unas vacaciones en las Bahamas, según informó el portal TMZ, especializado en informaciones sobre famosos.

Bieber mantuvo una relación sentimental con Selena Gomez entre 2010 y 2012 y hubo rumores de que habían vuelto a probar suerte en octubre del año pasado. A Baldwin se le había asociado previamente con el cantante Shawn Mendes, a quien acompañó en la pasada gala del Museo Metropolitan de Nueva York (MET), en mayo.

