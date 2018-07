Atlanta vuelve a ganar, regresan los mundialistas, destaca Ibrahimovic

Houston (EFE).- El Atlanta United regresó a la senda del triunfo con un 0-2 sobre el Union de Filadelfia en partido de la jornada 19 de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos (MLS), que recuperó a seis mundialistas y en la que destacó Zlatan Ibrahimovic, goleador por cuarta jornada consecutiva.

El Atlanta se recuperó de la derrota sufrida en el partido anterior frente al FC Dallas (2-3) y venció a domicilio con claridad al Union de Filadelfia.

El venezolano Josef Martínez, que hizo el primer gol, y el argentino Víctor Villalba, que consiguió el segundo, dieron protagonismo latinoamericano al ataque del equipo.

Martínez consolidó su posición de líder goleador de la MLS al llegar a los 18 tantos en lo que va de temporada, siete más que sus seguidores más inmediatos, el inglés Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls), el estadounidense Gyasi Zardes (Columbus Crew) y el sueco Ibrahimovic (Galaxy).

La victoria permitió al Atlanta distanciarse aun más en el primer lugar de la Conferencia Este con 40 puntos (12-4-4).

Los jugadores mundialistas Carlos Vela y los hermanos Jonathan y Giovani dos Santos, de México, los costarricenses Marco Ureña y David Guzmán y el panameño Adolfo Machado volvieron a la competición y disfrutaron todos ellos del triunfo.

Vela, junto con el joven uruguayo Diego Rossi, que marcó un gol, se dejó notar en la victoria por 4-1 que LAFC logró ante el desahuciado Orlando City SD, en el que el joven mundialista peruano Yoshimar Yotún fue la cruz de la moneda al sufrir la derrota con su equipo.

También en territorio californiano, el Galaxy, con la vuelta de los hermanos dos Santos y la inspiración goleadora de Ibrahimovic, que marcó por cuarto partido consecutivo, jugó su mejor encuentro en lo que va de temporada y ganó por un contundente 4-0 al Crew de Columbus.

La presencia de Machado en la defensa del Dynamo destacó de inmediato y el equipo de Houston no tuvo problemas para ganar por goleada, incluido doblete del defensa suizo Philippe Senderos, de 3-0 al Minnesota United.

Guzmán no jugó con los Timbers, pero el equipo de Portland tuvo de nuevo como líder y director del juego al medio punta ofensivo Diego Valeri, que se encargó de dar los dos pases de gol que marcó el delantero sueco Samuel Armenteros con los que su equipo venció por 2-1 a los Earthquakes de San Jose.

El líder de la Conferencia Oeste, el FC Dallas, no pudo con el mejor juego de conjunto que presentó en el campo el Real SalT Lake y perdió de visitante por 2-1.

El Real Salt Lake (29 puntos, 9-2-8), que también ganó el pasado sábado al Sporting Kansas City, que llegó de líder a su campo, ahora tiene marca de 8-2-2 en su campo del Rio Tinto Stadium y ocupa el cuarto lugar de la clasificación, empatado con los Timbers.

El FC Dallas (35 puntos, 10-5-3), aunque sigue de líder, sufrió la primera derrota ante un rival de la Conferencia Oeste en lo que va de temporada.

El empate 2-2 conseguido por el Sporting Kansas City, con gol del español Ilie Sánchez, ante el Toronto FC (33 puntos, 9-6-4) no fue suficiente para que mantuviese el segundo puesto de la Conferencia Oeste, que ahora le corresponde a LAFC con marca de 34 puntos (10-4-4).

El resto de la jornada también dejó los triunfos de los equipos canadienses, el Montreal Impact que se impuso por 2-1 a los Rapids de Colorado y los Whitecaps de Vancounver que vencieron 3-2 al Fire de Chicago, con quien jugó el novato español Jon Vaquero, que salió 11 minutos de reserva,

Vaquero, de 21 años, ha jugado tres partidos como reserva con 30 minutos de acción en lo que va de temporada.

El Revolution de Nueva Inglaterra y los Sounders FC de Seattle no pudieron pasar del empate a cero.

Related