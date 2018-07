“Ant-Man and the Wasp” sobrevuela la taquilla estadounidense

Los Ángeles, 9 jul (EFEUSA).- La película número 20 de Marvel Studios, “Ant-Man and The Wasp”, debutó este fin de semana en el país con una recaudación estimada de 76 millones de dólares, un 33 % más que su predecesora estrenada en 2015, informó hoy el portal especializado Box Office Mojo.

El filme original ingresó 57,2 millones de dólares, pero desde entonces su personaje protagonista ha aparecido también en “Captain America: Civil War” (2016), lo que hizo aumentar su popularidad, y se espera que tenga un papel determinante en la próxima entrega de “Avengers”.

“Ant-Man and the Wasp”, de Peyton Reed, se centra en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.

Para ello, Hope contará con Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) y su traje con poderes, que le permite reducir o engrandecer su tamaño, para completar la misión.

El segundo puesto fue para “Incredibles 2”, con 29 millones de dólares, una cantidad que le permite convertirse en la película de animación de mayor éxito dentro del país, con ingresos superiores a los 500 millones de dólares, superando a “Finding Dory”.

En esta secuela, Mrs. Incredible (Holly Hunter) lleva el peso y la acción de la historia, mientras que su marido cuida del bebé Jack-Jack y de los dos hijos adolescentes -y con poderes- del matrimonio.

El tercer lugar fue para “Jurassic World: Fallen Kingdom”, con 28,5 millones de dólares. La película del español Juan Antonio Bayona ha superado los 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

En el filme, los dinosaurios que habitan en la isla Nublar, donde se construyeron las instalaciones originales de “Jurassic Park”, se ven amenazados por la explosión de un volcán y los protagonistas (Chris Pratt y Bryce Dallas Howard) ponen en marcha una misión para evitar la extinción del mayor número posible de especies.

El cuarto puesto fue para el thriller “The First Purge”, con 17,1 millones de dólares durante el fin de semana y un total de 31,1 millones desde su lanzamiento anticipado el miércoles pasado.

Esta historia retrocede en el tiempo para explicar el origen de una ley, establecida por un nuevo partido político, que permite cualquier actividad criminal, incluido el asesinato, por un periodo de 12 horas seguidas cada año.

Por último, “Sicario: Day of the Soldado” descendió hasta el quinto lugar con 7,3 millones de dólares.

En esta continuación de “Sicario” (2015), el Gobierno sospecha que los cárteles de la droga han comenzado a pasar terroristas islámicos a través de la frontera, y los personajes de Josh Brolin y Benicio del Toro se asocian de nuevo para provocar una guerra entre bandas de México.

