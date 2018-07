Campaña de educación vial conduce a los hispanos hacia la responsabilidad

Austin, 6 jul (EFEUSA).- Las vacaciones estivales generan 88 millones de desplazamientos por carretera por todo el país, por lo que empresas, organizaciones y diversas personalidades impulsan una campaña de educación vial que busca arraigar en la comunidad latina la seguridad al volante.

Esta iniciativa, diseñada por el fabricante automovilístico Toyota, se dirige especialmente a los hispanos debido a que los accidentes de tráfico son su principal causa de muerte o lesión en edades comprendidas entre 1 y 34 años, según un estudio de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, siglas en inglés).

Por ello, la periodista y presentadora Neida Sandoval, imagen de la campaña, que estará disponible tanto en inglés como en español, considera fundamental traer este asunto de nuevo a “la conversación familiar” para que la seguridad vial sea parte de la cultura latina.

“Propongo que hablemos en familia, que los padres seamos los primeros en abrocharnos el cinturón y no poner el coche en marcha hasta que todos lo lleven puesto; cuando nosotros damos el ejemplo, más allá de las palabras, con hechos, nuestros hijos aprenden más”, explicó Sandoval en una entrevista con Efe.

“Abróchate a la vida” es una de las cuatro iniciativas de las que se compone esta campaña educativa, que se presentará del 7 al 10 de julio en la conferencia de la organización latina UnidosUS, en su sede de Washington DC.

Sandoval, con 37 años de experiencia en los medios de comunicación, cree que la comunidad hispana aporta una cultura de “mucho valor” a EE.UU., pero inisiste en mantener la conversación como “herramienta de aprendizaje” responsable y proactivo que se transmita de generación en generación.

Otro de los proyectos destacados es “Teen Drive 365”, dirigido a los jóvenes nativos digitales, que precisamente por dicha razón, tienden a utilizar el teléfono a todas horas, incluso durante la conducción.

“Como madre de dos adolescentes que acaban de obtener su permiso de conducir estoy muy pendiente de explicarles las normas de seguridad”, comentó la periodista hondureña, y añadió: “Hay que inculcarles esa responsabilidad, no solo se trata de ellos, sino de que otras personas corran riesgos por su imprudencia”.

En este sentido, propone que los hispanos “se contagien” y cuiden el bienestar de todos, en especial en épocas como el verano, cuando las familias “se lanzan a la carretera” para “disfrutar de la vida juntos”.

La campaña, por tanto, insta a los conductores a no descuidar la revisión de sus automóviles antes de partir de viaje, sobre todo, con elementos de seguridad como el airbag.

Para ello, la compañía lanzó una aplicación informática que avisa a los usuarios de problemas o desperfectos en el airbag de su coche y les dirige al concesionario Toyota más cercano para su mantenimiento gratuito, “independientemente de su marca o modelo”.

Sandoval, quien se declara “honrada” de poder participar en este proyecto, anima a la gente a pensar “más” en la seguridad a la hora de comprar un coche, “más allá de sus características técnicas o su belleza”.

Por último, a través de la cuarta iniciativa dentro de la campaña, la firma desarrolló “Toyota Safety Sense”, un sistema integrado diseñado para apoyar la prevención de colisiones, la creación de un asistente ante posibles desviaciones de carril y una mejora de la visibilidad nocturna.

“La comunidad hispana es un gigante que ya no está dormido, somos la minoría más grande y seguimos avanzando con el poder político y educativo que necesitamos lograr, pero también debemos promover la responsabilidad hacia el país que nos acoge y nos permite tener una vida mejor”, argumentó Sandoval.

Related