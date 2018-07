Cambios en las licencias ID estándar del estado

OLYMPIA (Agencias) –Algunas licencias de conducir y tarjetas de identificación de Washington pronto serán marcadas con las palabras “ se aplican límites federales ” a medida que el estado avanza para cumplir con una ley federal que aumenta las reglas de identificación necesarias en aeropuertos e instalaciones federales.

La ley federal de 2005 _ conocida como REAL ID _ requiere que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación estatales tengan mejoras de seguridad y que se emitan a personas que puedan demostrar que están legalmente en los Estados Unidos.

El estado de Washington ya ofrece, pero no ordena, las licencias de conducir y las identificaciones “mejoradas” que requieren la prueba de la ciudadanía de los EE. UU. Y que ya son válidas según la ley federal. Nada cambiará con esas licencias, pero a partir del pasado domingo, todas las licencias estándar nuevas y renovadas _ que no estén en línea con los requisitos federales _ se marcarán para indicar que no cumplen con la VERDADERA IDENTIFICACIÓN y por lo tanto no son aceptables para ciertos propósitos por las autoridades federales una vez que la aplicación comience en octubre de 2020.