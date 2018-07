Roche centra su estrategia en mejorar el acceso a tratamientos innovadores

Cali (Colombia), 4 jul (EFE).- El director general de Roche Brasil y próximo presidente de la farmacéutica en América Latina, Rolf Hönger, informó hoy de que el desafío de la compañía es actuar ahora para superar la brecha de acceso a los tratamientos que mejoran la vida de los pacientes.

“Aumentar el acceso a la salud es el principal objetivo para Roche en la región”, explicó a una audiencia de 75 periodistas de 11 países en la jornada inaugural del Roche Press Day (RPD), un foro educativo anual dirigido para los comunicadores de Latinoamérica.

Cali, ciudad situada en el occidente de Colombia, es el lugar elegido para la séptima edición del RPD, reunión donde cada año se dan a conocer los avances en los tratamientos más innovadores de la compañía, que facturó en 2017 más de 53.000 millones de dólares.

Hönger explicó que si no se habla de acceso ahora “los gobiernos no van a poner atención”.

También instó a los periodistas “a ser la voz crítica para llamar la atención” sobre los temas de salud más relevantes.

El representante de la farmacéutica, que tiene 30 medicamentos en la lista de Organización Mundial de la Salud (OMS) con los que se atiende a unos 137 millones de personas a escala global, destacó que los pacientes están esperando en general mejores tratamientos.

“Los avances de la medicina tienen significado si llegan a aquellas personas que los necesitan”, afirmó.

Según cifras de 2017, Roche está dentro de las cinco compañías en el mundo que más invierten capital en investigación y desarrollo (I+D), con unos 10.464 millones de dólares solo el año pasado.

Al respecto la empresa de biotecnología, oncología y diagnóstico in vitro más importante del mundo, reveló que entre 2016 y 2017 han realizado en Latinoamérica más de 100 campañas de concienciación.

Asimismo lograron en el mismo periodo el diagnóstico de 69.000 pacientes y el tratamiento de unas 215.000 personas en la región con medicamentos oncológicos e inmunológicos.

Hönger explicó que la estrategia para mejorar el acceso en América Latina contempla trabajar en cuatro pilares: los bajos niveles de concienciación que existen en la población, las desigualdades en infraestructura, el diagnóstico tardío y el financiamiento insuficiente.

La empresa de biotecnología más importante del mundo reveló que entre 2016 y 2017 ha realizado 769 estudios clínicos en la región.

“Nuestro objetivo es que si no podemos curar una enfermedad, podamos transformarla en un padecimiento crónico”, resaltó Hönger durante su presentación.

El RPD concluirá mañana, jueves, en Cali, ciudad elegida por la compañía farmacéutica para que los periodistas puedan observar in situ los avances de la primera ciudad de América Latina que implementó hace más de un año el Desafío de las Ciudades contra el Cáncer.

Ese proyecto, impulsado por la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), el Banco Mundial y 20 farmacéuticas, entre las que está Roche, apuesta porque las urbes se organicen conjuntamente con la cooperación de los gobiernos locales, la iniciativa privada y los pacientes, para lograr avances significativos en la lucha contra la enfermedad.

