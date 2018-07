Scarlett Johansson protagonizará la película “Rub & Tug”

Los Ángeles, 2 jul (EFEUSA).- Scarlett Johansson, una de las actrices más cotizadas de Hollywood en la actualidad, protagonizará la película “Rub & Tug” bajo las órdenes del cineasta Rupert Sanders (“Snow White and the Huntsman”, 2012), informó hoy el medio especializado Deadline.

Johansson y Sanders ya trabajaron juntos en “Ghost in the Shell” (2017), adaptación del famoso manga que, sin embargo, fue un fracaso en la taquilla al recaudar solo 170 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto estimado de 110 millones.

“Ghost in the Shell” también recibió críticas por la elección de una actriz occidental, Johansson, para interpretar a un personaje de origen asiático.

Basada en hechos reales, “Rub & Tug” narrará la historia de Jean Marie Gill, una mujer que se hacía pasar por un hombre y que regentaba una red de salones de masajes en Pittsburgh (EE.UU.) que le llevaron a enfrentarse tanto a las autoridades como a la mafia de la ciudad.

Gary Spinelli (“American Made”, 2017) firmará el guion de esta película en la que Johansson, además de protagonista, será una de las productoras.

Johansson saltó a la fama con “Lost in Translation” (2003) y, desde entonces, su trayectoria incluye películas como “Match Point” (2005), “Vicky Cristina Barcelona” (2008) o “Lucy” (2014).

La actriz forma parte del exitoso universo cinematográfico de Marvel, en donde ha interpretado, en diferentes películas, al personaje de Black Widow.

Este año ha estrenado “Avengers: Infinity War”, que con 2.036 millones de dólares recaudados en todo el mundo se convirtió en la cuarta película más taquillera de la historia.

Entre sus proyectos de cara al futuro destacan la segunda parte de “Avengers: Infinity War” y la cinta “Jojo Rabbit”, del director Taika Waititi (“Thor: Ragnarok”, 2017).

