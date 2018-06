Prisión sin fianza y 5 cargos de asesinato para atacante de periódico en MD

Washington (EFEUSA).- La Fiscalía presentó cinco cargos de asesinato contra Jarrod Ramos, acusado del tiroteo del jueves en un periódico de Annapolis (Maryland) donde presuntamente mató a cinco personas, y que está detenido bajo prisión “sin fianza”.

Por el momento, según documentos del tribunal, Ramos deberá responder por el asesinato de cinco personas, aunque no se descarta que se le imputen nuevos cargos puesto que, además de los fallecidos, otras tres personas tuvieron que recibir atención médica debido al tiroteo.

Ramos, de 38 años, no se enfrentará a la pena de muerte, puesto que Maryland abolió ese castigo en 2013, por lo que de ser hallado culpable recibirá una condena de cadena perpetua.

Actualmente, el sospechoso se encuentra “bajo arresto y sin posibilidad fianza”, informó hoy el fiscal de Maryland Wes Adams, quien anunció que deberá someterse a “una audiencia preliminar o presentarse ante un jurado en un plazo máximo de 30 días”.

Ramos fue detenido en el lugar de los hechos, minutos después de que supuestamente comenzara a disparar en la redacción del diario Capital Gazzete.

El atacante ingresó al edificio del periódico sobre las 14.30 hora local (ET) y abrió fuego a través de la puerta de cristal de una oficina matando a cinco personas.

La Policía arrestó a Ramos en la redacción, donde estaba escondido debajo de una mesa, y ha señalado que actuó por “venganza”.

El acusado perdió en 2015 una demanda por difamación presentada contra el Capital Gazette por un artículo de 2011, en el que, citando documentos judiciales, el diario le identificaba como un acosador de mujeres en las redes sociales.

El jefe de la Policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare, precisó hoy que Ramos utilizó una escopeta comprada legalmente hace un año pese a contar con antecedentes penales.

También dijo que buscaba matar “a toda la gente posible”.

Hasta el momento, Ramos se está negando a colaborar con las autoridades, explicó Altomare, quien detalló que las autoridades registraron ayer el domicilio del presunto asesino en las afueras de Washington y encontraron pruebas de que el ataque había sido planeado.

Por su parte, el Capital Gazette publicó hoy su edición diaria en papel con la sección de opinión en blanco, con tan solo un pequeño texto en honor a los cinco fallecidos, identificados como Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith, todos periodistas, y la agente de ventas Wendi Winters.

“Hoy estamos sin palabras. Dejamos intencionalmente esta página en blanco para conmemorar a las víctimas del tiroteo del jueves en nuestra redacción. (…) Mañana esta página volverá a su propósito constante de ofrecer a nuestros lectores opinión informada sobre el mundo a su alrededor”, escribió la dirección.

En su portada, el periódico publicó cinco fotografías de los trabajadores que fallecieron ayer en el ataque, junto con el titular “5 muertos por disparos en el The Capital”.

El presidente, Donald Trump, condenó hoy el tiroteo y sostuvo que los periodistas deberían poder desempeñar su trabajo “sin miedo a un ataque violento”.

“Los periodistas, como cualquier otro estadounidense, deberían poder hacer su trabajo libremente sin miedo a un ataque violento”, dijo el mandatario en la Casa Blanca.

El presidente calificó el ataque de “horrible” y se comprometió a seguir trabajando para reducir la violencia con armas en el país.

“Mi Gobierno no descansará hasta reducir los crímenes violentos para así proteger la vida de los inocentes”, aseguró Trump.

El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su consternación por este suceso, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa instó a “actualizar los protocolos de seguridad” en las redacciones

Related