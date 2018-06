“Despacito” y “Gasolina”, entre las 100 mejores canciones del siglo XXI

Nueva York, 29 jun (EFEUSA).- Los éxitos latinos “Despacito” y “Gasolina” forman parte de la lista de las “100 mejores canciones del siglo XXI hasta ahora” publicada por la revista estadounidense Rolling Stone en su edición de julio.

El listado, diseñado por artistas, productores, críticos y expertos de la industria discográfica, lo lidera “Crazy in Love”, el primer sencillo del álbum de debut en solitario de la cantante Beyoncé, en el que colaboró con su ahora esposo, el rapero Jay-Z.

“El resultado es un excelente reflejo de un período increíble en la historia de la música”, apunta la publicación, que admite que su lista editorial “puede parecer un poco diferente”.

El tema “Despacito”, que el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi interpreta junto a su compatriota Daddy Yankee y lideró durante semanas las listas de éxitos y de reproducciones en Youtube, se ubica en el número 91. La versión elegida es el remix que incluye a Justin Bieber.

Daddy Yankee repite en el número 100 del ránking con “Gasolina”, que la publicación considera representó “un punto de inflexión en el ascenso del reguetón hacia el dominio mundial”.

En el puesto 85 figura “My Shot”, una canción que el dramaturgo, compositor y actor Lin-Manuel Miranda, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, escribió para el musical “Hamilton”.

Por delante, en el 59, se situó “Bodak Yellow”, interpretada por Cardi B, una rapera nacida en el Bronx de madre dominicana y padre de Trinidad y Tobago.

Rolling Stone destaca que en los años 2000 se produjo una “cantidad de música increíble” y “hemos tenido la suerte de ver pasar a algunas superestrellas” que van desde Beyoncé hasta Drake, pasando por Jack White y Adele, así como grandes del siglo pasado como Beck, Outkast y U2.

Cerrando la selección de las cinco primeras canciones, tras el reinado de Beyoncé, se sitúa su marido, Jay-Z, con “99 Problems”. Entre medias, están “Paper Planes”, de M.I.A. (2): “Seven Nation Army”, de The White Stripes (3); “Hey Ya!”, de Outkast (4).

El grupo cuenta también con grandes voces femeninas de los últimos años: “Bad Romance” de Lady Gaga (21), “Rehab”, de la fallecida Amy Winehouse (20) o “Rolling in the Deep” (8), de Adele.

