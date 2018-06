Un centro médico para transgénero de Los Ángeles está abierto al mundo

Los Ángeles, 27 jun (EFEUSA).- El primer centro de bienestar para personas transgénero en Los Ángeles reúne bajo un mismo techo servicios de salud destinados a una población acostumbrada al “maltrato” y la “discriminación”.

La clínica Trans Wellness Center (TWC), inaugurada en abril de este año y actualmente en búsqueda de médicos transgénero, lucha contra el hostigamiento e incomprensión en tratamientos clínicos que muchas veces reciben estas personas, según declaraciones de pacientes -a los que suelen llamar clientes- obtenidas por Efe “in situ”.

“Para mí fue un poco difícil obtener servicios de cuidado médico siendo ‘trans'”, contó a Efe Kery Ramírez, quien hace 37 años nació mujer en la urbe angelina, pero hoy, con cirugías y hormonas, es un hombre.

Ramírez acude por chequeos de cirugías y tratamientos hormonales a las instalaciones del TWC, financiadas con 1 millón de dólares anuales por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“Para proveer un buen servicio a un ‘trans’, se requiere de un profesional con la sensibilidad y el entendimiento de una persona que se ha operado, que ha tomado hormonas, que ha decidido hacer esa transición física como yo lo he hecho”, explicó.

“Como hice la transición de mujer a hombre, prefiero tener una relación de cuidado médico y de salud mental con un profesional, un doctor, que sea un trans-hombre”, confesó Rammírez.

Decorado con pinturas y fotografías ampliadas a gran formato de líderes en el bienestar del colectivo transgénero en Estados Unidos, el TWC dispone de una clínica para la que están buscando un médico profesional que atienda “con empatía” al grupo social, una decena de ellos en el momento en que Efe visitó el lugar.

El centro está decorado con pinturas de pioneros de la comunidad transgénero, como Silvia Rivera, líder del movimiento de trans-latinas; Wendy Carlos, la primera “trans” a la que le efectuaron cirugía; Little Axe Broadnax, cantante de la que no se sabía que era “trans” hasta que los forenses lo comprobaron en 1950. Además, se muestran fotografías de los primeros grupos beneficiados con el proyecto de empoderamiento económico de transgéneros.

Mariana Marroquín, gerente del TWC, es una transgénero con un camino a la inversa de Ramírez, de hombre a mujer. Originaria de Jalapa, Guatemala, contó a Efe que en mayo pasado 60 “trans” acudieron al centro en busca de ayuda.

“El centro ofrece apoyo para servicios médicos, empleo, vivienda y servicios legales para personas indocumentadas, entre otros”, indicó la administrativa.

“Muchas personas viven alejadas de su país, de su idioma, sin documentos, con muchos miedos de acercarse a un doctor, porque a veces se ha sufrido persecución”, sostuvo Marroquín, quien cree que, entre los retos que la comunidad transgénero enfrenta, está el hecho de que “los doctores no están capacitados para vernos como seres humanos”.

La gerente aseveró que, debido a ese temor, “los ‘trans’ cometen riesgos como acudir al mercado negro en busca de tratamientos hormonales”.

El Instituto Williams, de la escuela de leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), publicó en 2017 el estudio “Edad de los individuos que se identifican como transgénero en Estados Unidos” y cifró en más de 1,4 millones de personas mayores de 18 años las que se identifican así.

Los estados con mayoría de transgéneros son California, Texas, Georgia y Hawaii, según la investigación.

“Los Ángeles siempre ha sido ejemplo sobre cómo proveer servicios a este tipo de comunidades”, citando a la comunidad LGBT, recordó Marroquín.

La gerente solicita que quienes deciden el camino de la transexualidad “pongan atención al esfuerzo por mejorar la salud y condiciones de vida de la comunidad ‘trans'” en la urbe angelina para replicar el programa en el mundo.

No obstante, dijo, “cuando los servicios estén disponibles pueden recibir la atención médica por un doctor especializado”, y con ello se contribuye a mejorar la salud del colectivo.

La profilaxis y tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es, entre otros temas, la especialidad de la que se ocupa la educadora de salud del TWC Leslie Monroy.

La instructora, que nació hombre pero hoy es mujer y es natural de Guadalajara, México, declaró a Efe que la comunidad LGBT ha sido “estigmatizada a propósito”.

“Se trata de un grupo que ha sido seleccionado para minimizarlo”, afirmó.

“Pero en realidad tenemos el mismo poder, el mismo intelecto y la misma capacidad que cualquier persona y por eso nos estamos uniendo”, aclaró como respuesta a la creación del TWC.

En 2016, la investigación “El estado de la salud trans: Los transgéneros latinos y sus necesidades de salud”, realizada por la organización Translatin@ Coalition en colaboración con California Endowment y el Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de California (UCLA) reveló que un 50 % de los encuestados en ese momento no poseía ningún tipo de seguro de salud, y el 30 % se veía obligado a ir a los servicios de emergencia porque no tienen otra opción.

