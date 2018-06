Chita Rivera y otras estrellas se unen para ayudar a familias en la frontera

Nueva York, 25 jun (EFEUSA).- La legendaria Chita Rivera figura entre las estrellas de Broadway, el cine y la televisión que se presentarán en Nueva York el 30 de junio en el Concierto para América, que recaudará fondos para organizaciones de derechos civiles y humanos que ayudan familias en la frontera sur de EE.UU.

El espectáculo de canciones, comedia y comentarios tendrá lugar en el teatro Great Hall de Cooper Union, que desde que abrió sus puertas en 1858 ha sido escenario para la libre expresión y las corrientes de la historia e ideas en este país, por cuyo escenario han pasado poetas, reformistas, rebeldes y presidentes.

Según un comunicado de los organizadores, la lista de actores en el espectáculo incluye además a los ganadores del premio Tony Idina Menzel, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stockes Mitchell, así como a sus colegas Olga Merediz, Mandy González, Jeremy Jordan, Andrew Rannells y la cantautora Shaina Taubd.

También a la ganadora del premio Emmy Tina Fey, de Saturday Night Live, así como el violinista hondureño Jorge Ávila, entre otros artistas que serán anunciados próximamente.

El evento es organizado por Seth Rudetsky y James Wesley, quienes fueron responsables de la grabación Broadway for Orlando/What the World Needs Now is Love, realizado tras la masacre en la discoteca Pulse en Orlando (Florida).

“James y yo hemos estado cada vez más horrorizados por lo que está ocurriendo con estas familias luchando en la frontera. Nuestros amigos sugirieron que realizáramos otro Concierto para América y aunque sólo tenemos días para planificarlo, dijimos que sí”, indicó Rudetsky en el comunicado.

El primer Concierto para América se realizó en enero del 2017, también en Nueva York, y estuvo girando por el país.

Wesley destacó por su parte que los artistas dijeron que sí de inmediato a la propuesta y agregó que las organizaciones que se beneficiarán con el evento están ayudando a padres y niños “durante este peligroso tiempo en la frontera del sur”.

Los fondos recaudados en el concierto, que se transmitirá en vivo a través de Facebook y en cuya organización participan además “Your Kids, Our Kids” y Broadway Cares/Equity Fighs Aids, irán para Al Otro lado, Texas Civil Rights Project, ACLU Foundation of Texas y Florence Project, agrega el comunicado.

