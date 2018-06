Senador Jeff Merkley se plantea presentarse a la presidenciales en 2020

Portland (EFEUSA).- El senador demócrata por Oregón Jeff Merkley está “explorando la posibilidad” de postular a las elecciones presidenciales en 2020, según se desprende de un artículo en el diario The New York Times.

Merkley, que el pasado 3 de junio vio denegado el ingreso a un centro de menores de Brownsville (Texas), lo que denunció en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, señaló al rotativo que “no necesariamente” abandonaría sus aspiraciones si los congresistas demócratas Elizabeth Warren o Bernie Sanders se lanzan a la carrera presidencial.

Ya en abril pasado Merkley dio a entender que buscaría hacerse con la nominación del Partido Demócrata, una revelación que reiteró luego al medio local KATU TV aunque dijo que no haría ningún anuncio oficial este año.

El senador por Oregón es un declarado opositor a la política de “tolerancia cero” contra la inmigración implementada por la Administración de Donald Trump, y el pasado fin de semana fue parte de una delegación de senadores y congresistas demócratas que visitaron varios centros de inmigración en la frontera con México, en el área de Texas.

“Si va a promulgar una política de #esposasparatodos (#HandcuffsForAll) que perjudica a las personas, (Trump) debe tener las agallas para ir a verlo de primera mano”, dijo el senador al New York Times.

