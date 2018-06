Gang Gang Dance estrena “Kazuashita”, su sexto álbum de estudio

México, 23 Jun (Notimex).- El grupo estadunidense de música experimental Gang Gang Dance liberó su nueva producción discográfica “Kazuashita”, la cual llega luego de siete años sin material inédito.

Se trata del sexto álbum de estudio de la banda conformada por Lizzi Bougatsos, Brian DeGraw y Josh Diamond, en el que fusionaron su peculiar shoegaze con una ambientación electrónica, se informó a través de un comunicado.

“Kazuashita” fue producido por DeGraw y las sesiones de grabación se realizaron en estudios y espacios de arte en New York. Para su realización, se sumó al grupo el baterista Ryan Sawyer, y Jorge Elbrecht (mezcla y producción adicional).

El disco está integrado por: “(infirma terrae)”, “J-TREE”, “Lotus”, “(birth canal)”, “Kazuashita”, “Young Boy (Marika in Amerika)”, “Snake Dub”, “Too Much, Too Soon”, “(novae terrae)” y “Salve On The Sorrow”.

La producción llega luego de siete años, cuando se publicó “Eye contact” (2011), uno de sus álbumes más aclamados.