Apoyan Huracanes del Norte campaña para hacerse la prueba del VIH

WASHINGTON /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Con el apoyo solidario y un mensaje de los populares Huracanes del Norte, la Fundación Pinyon y La Red Hispana-Hispanic Communications Network, de la mano de Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lanzaron la nueva edición de su campaña nacional de servicio público en español “Haciéndolo”, con el propósito de informar sobre la importancia de las pruebas de VIH y el diagnóstico precoz del VIH.

Las comunidades latinas de los Estados Unidos están siendo desproporcionadamente afectadas por la incidencia del VIH: Los hispanos representan la cuarta parte de todos los nuevos contagios del virus, a pesar de constituir el 18% de la población del país, de allí que la campaña tenga como objetivo primordial elevar la conciencia del público latino sobre un grave desafío de salud pública.

“Desafortunadamente todavía muchos latinos y latinas no se hacen la prueba por temor a ser discriminados por motivos de su orientación sexual, su situación migratoria, por falta de información o recursos. Reduciendo esos estigmas, y fomentando las pruebas de VIH en el Día Nacional de la Prueba del VIH y todos los días, las personas pueden conocer su estado y vincularse a los servicios de atención y tratamiento”, dijo Mariana Nonino, participante de la iniciativa PACT (Partnering and Communicating Together to Act Against AIDS).

Estadísticas oficiales de los CDC confirman que 7 de cada 10 nuevos contagios ocurren entre latinos gay o bisexuales, pero la buena noticia es que alrededor de la mitad de los latinos que viven con el VIH han logrado la supresión del virus, gracias a un tratamiento oportuno con retrovirales. Es por ello por lo que el primer paso para un desenlace positivo es hacerse la prueba.

Con el apoyo solidario de Los Huracanes del Norte, quienes grabaron un mensaje especial acompañado de su música, la campaña “Haciéndolo” aprovecha el poder de las redes sociales y los medios electrónicos como la radio para enfatizar la importancia de hacer a un lado los temores y hacerse la prueba del VIH tan pronto como sea posible.

Los mensajes buscan continuar una conversación pública, franca e informada sobre el VIH entre latinos y latinas de todas las edades, además de poner a la mano de la comunidad latina, las herramientas en línea sobre tratamientos y avances médicos para lograr la supresión del virus y tener vidas productivas, longevas y de calidad.

“Hemos sido testigos de la positiva acogida de la campaña entre los oyentes y seguidores de la Red Hispana. Al igual que en otros retos de salud pública, es importante mantener abierta la conversación del VIH a fin de que las pruebas del VIH se conviertan en un procedimiento de rutina, como hacerse el examen médico anual o una limpieza bucal”, indicó Alison Rodden, presidente de La Red Hispana–Hispanic Communications Network.

La campaña será difundida las últimas dos semanas de junio, con motivo del Día Nacional de la prueba del VIH, a través de todas las emisoras afiliadas de LaRed Hispana, así como en sus plataformas móviles y de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y en sus programas insignia como Bienvenidos a América, la Dra. Isabel y En Privado, con el Dr. Eduardo López-Navarro.

Para más información de la campaña en español, visita LaRedHispana.com.