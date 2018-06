Cadena ABC da luz verde a una serie derivada de “Roseanne” sin Roseanne Barr

Los Ángeles (EFEUSA).- La cadena ABC informó en un comunicado que ha dado luz verde a una serie derivada de “Roseanne”, titulada por ahora como “The Conners”, en la que no estará involucrada la actriz Roseanne Barr

El canal, que canceló a finales de mayo la nueva temporada de “Roseanne” horas después de que Barr publicara un comentario racista en Twitter, estrenará la nueva serie, compuesta por diez capítulos, en otoño.

Barr no estará involucrada ni financiera ni creativamente en el proyecto tras alcanzar un acuerdo con el productor del formato, Tom Werner. “The Conners” sí contará con el resto del reparto de “Roseanne”, incluidos John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson y Michael Fishman.

“Lamento las circunstancias que han causado que haya sido apartada de ‘Roseanne'”, indicó la actriz en el comunicado. “He aceptado este acuerdo para salvar los 200 puestos de trabajo del reparto y el equipo y envío a todos mis mejores deseos”, agregó.

La cadena sostuvo que la serie derivada “continuará reflejando problemas contemporáneos que son relevantes hoy en día y que lo eran hace 30 años”, en alusión al momento en que se lanzó la serie por primera vez.

Roseanne Barr causó una gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarrett, que fue asesora del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegurando en un mensaje racista que su aspecto era como si los Hermanos Musulmanes y la película “Planet of the Apes” hubieran tenido un hijo.

Barr, conocida defensora del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, borró el mensaje de su perfil de Twitter, pidió perdón y dijo que abandonaría esa red social.

“Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los estadounidenses. Lamento de verdad haber hecho un mal chiste sobre sus posturas políticas y su aspecto”, señaló la intérprete, quien reiteró su arrepentimiento por su humor “de mal gusto”.

“Roseanne”, todo un clásico de la televisión en EE.UU. de finales de los años 80 y de la década de los 90, regresó a la pequeña pantalla el pasado marzo con nuevos capítulos.

Ese regreso fue un enorme fenómeno y en su estreno consiguió una audiencia masiva de 18,2 millones de espectadores, lo que la convirtió en la comedia de situación (“sitcom”) de mayor éxito en los últimos tiempos por delante de lanzamientos como los de “Will & Grace” o “Young Sheldon”.

Related